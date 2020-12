Comme Christina Perri chante dans « Jar of Hearts », « Cher, il a fallu si longtemps pour se sentir bien. »

Eh bien maintenant, deux semaines après avoir subi une perte de grossesse, la musicienne parle de son insupportable chagrin et réfléchit à «la pire expérience de ma vie».

Le mardi 8 décembre, la maman a partagé la réalité brute à laquelle elle était confrontée, en écrivant sur Instagram sur les émotions «écrasantes» et les «moments d’abandon» qui se sont produits après qu’elle a perdu sa petite fille en novembre.

Christina a dit à son mari Paul Costabile, Fille de 2 ans Carmella Stanley Costabile et elle a «appris à gérer notre chagrin ensemble». Elle a continué, « certains jours nous ne pouvons pas nager, certains jours nous flottons bien. Chaque jour nous fondons en larmes et chaque jour nous trouvons des moments pour rire. C’a été tous les sentiments, toutes les émotions, toutes les questions, toute la colère. , toute la tristesse; toute la journée. Des moments d’abandon et d’espoir s’y glissent, mais pas souvent. «