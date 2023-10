Christina Pascucci, présentatrice de télévision, se présente au Sénat de Californie

« J’ai couvert les problèmes les plus urgents de la Californie au cours des 15 dernières années et j’ai suivi cette course de près, je l’ai couvert et j’ai interviewé certains des candidats », a déclaré Pascucci lors de l’interview de mardi. « Et plus je le regardais, plus je l’étudiais de près, honnêtement, je me sentais consterné par la façon dont il évoluait. J’ai parlé à beaucoup d’autres qui ressentaient la même chose. C’est notre avenir – c’est toujours la même chose. »

Pascucci et son équipe ont également déclaré qu’elle s’efforcerait de plaire aux Latinos et aux autres électeurs qui n’ont pas été influencés par un trio de démocrates bien plus connus dans la course, les représentants. Adam Schiff, Katie Porter et Barbara Lee. Schiff et Porter sont au sommet du peloton en matière de collecte de fonds et de sondages depuis des mois, négociant des pistes qui oscillaient autour de l’adolescence, mais ne se séparant pas.

Résidente de Los Angeles et originaire de la vallée de San Fernando qui vit avec son mari, Pascucci a également révélé dans l’interview qu’elle débuterait la course au Sénat alors qu’elle est enceinte d’environ 18 semaines de leur premier enfant – et que leur bébé a été un facteur décisif pour elle. monter la course en montée à l’échelle de l’État.

« La seule chose plus folle que de ne pas intervenir aussi tard serait de ne pas intervenir du tout, car je dois me battre pour ce que je crois possible pour la Californie et pour ce pays », a-t-elle déclaré.

Pascucci n’a pas minimisé la difficulté de se hisser parmi les deux premiers avant le Super Tuesday. Elle s’est fortement appuyée sur son passé d’aventurière et son statut d’étrangère comme domaines d’attrait possibles. Elle est pilote brevetée, parle couramment espagnol et a voyagé sur les sept continents et dans plus de 100 pays pour dénoncer l’industrie de la pêche aux ailerons de requin, faire des reportages sur les zones de guerre et interviewer le Dalaï Lama dans son palais en Inde. Plus près de chez nous, ses reportages ont plongé dans les politiques de gaspillage de l’eau du ministère de l’Eau et de l’Énergie de Los Angeles.

Elle a suggéré que les démocrates avaient hésité à parler de « la crise humanitaire qui se déroule à notre frontière » de peur de se heurter à leur base progressiste et de donner des munitions à l’extrême droite, et s’est engagé à lutter contre la « guerre de désinformation » qui est menée autour de nous. l’immigration et plus largement. Pascucci a nommé feu Feinstein et le sénateur républicain. Mitt Romney de l’Utah comme modèles pour le rôle de sénateur, abordant des thèmes délicats comme le bipartisme et traversant l’allée pour faire des progrès. Elle a également évoqué le fait d’avoir grandi avec des parents républicains conservateurs.

« J’ai passé ma vie et mon éducation à apprendre à parler la langue des gens qui ne sont pas d’accord avec moi », a-t-elle déclaré. «Souvent, les gens n’essaient même pas et disent simplement: ‘Ils sont extrêmes.’ C’est la pire chose que vous puissiez faire. C’est le but de la désinformation : nous polariser. La seule façon de lutter contre ce phénomène est d’intervenir, de s’asseoir et d’en parler. Et c’est pour cela que j’ai été formé en tant que journaliste.

Les courses à l’échelle de l’État de Californie sont exorbitantes et il faut généralement des années aux politiciens pour établir leur nom et leur bonne foi auprès des électeurs. Alors que Butler, une ancienne dirigeante du Service Employees International Union, compterait sur le soutien de ses relations professionnelles et de ses relations avec des initiés démocrates, Pascucci a déclaré que le fait de savoir si la candidature du sénateur par intérim n’avait aucun impact sur sa propre décision.

Elle a quitté son emploi chez Fox 11 mardi, où elle faisait des reportages et était ancrée, et a déclaré que son exposition aux donateurs et aux célébrités grâce à son expérience dans le secteur de l’information et à ses efforts philanthropiques se traduirait par un soutien financier et électoral.

« J’ai mis beaucoup de cœur, de réflexion et de larmes pour m’assurer que ce soit la bonne décision pour ma famille – pour risquer toute ma carrière que j’ai travaillé si dur et bâtie », a-t-elle déclaré. « Je suis convaincu, sur la base de toutes les conversations que j’ai eues, que j’ai les ressources dont j’ai besoin pour gagner cette course. »

Insistante sur le peu de temps dont elle dispose pour laisser sa marque lors de la primaire de mars, Pascucci a réitéré qu’elle n’aurait pas pris autant de risques pour se présenter « si je n’avais pas vu la victoire comme une possibilité ».

« Les gens auront beaucoup à dire – en particulier ceux qui connaissent bien la politique – sur ce qui peut ou ne peut pas être fait », a-t-elle ajouté. « Mais ma campagne est une campagne de possibilités, où les gens choisissent entre la façon dont les choses ont été faites et ce qu’elles peuvent être. Et je crois que ce message résonnera profondément.

Pascucci n’a pas approfondi la politique, mais a déclaré qu’en plus des frontières et de l’immigration, elle souhaitait se concentrer sur l’éducation et le soutien familial, comme les politiques de garde d’enfants et de congé parental. Elle a évoqué un membre de sa famille proche qui souffre de problèmes de santé mentale et de toxicomanie et a déclaré que sa proximité avec ces problèmes l’avait inspirée pour sa carrière.

Et elle a promis un autre type de campagne : « Mon approche des médias est peut-être différente de ce qui se fait traditionnellement », a-t-elle déclaré.

La campagne est dirigée par Bill Burton, le stratège démocrate et vétéran du monde Obama. Burton a commencé le cycle en travaillant avec la candidate démocrate au Sénat Lexi Reese, mais s’est séparé de la campagne plus tôt dans l’année. Il a souligné les expériences de vie variées de Pascucci et son statut d’étranger à la politique comme un avantage.

« Dans un domaine très encombré, Christina offre un choix aux électeurs qui recherchent quelqu’un qui n’est pas issu d’un milieu politique traditionnel », a-t-il déclaré. « Elle a le point de vue d’une candidate qui a vécu sa vie en racontant les histoires de tous les types de Californiens et qui comprend cet État d’une manière qui la distingue. »