Christina Milian espère rendre hommage Naya rivera et sa famille avec sa performance dans Intensifier.

Starz a annoncé le lundi 8 février que l’actrice avait rejoint le casting de son repensé Intensifier série, jouant le rôle de Collette, qui jouait à l’origine le regretté Joie étoile. « Je suis tellement excité de rejoindre le Intensifier famille », a déclaré Milian, 39 ans, dans un communiqué de presse.« Je sais que j’ai d’énormes chaussures à remplir. Naya était incroyable. J’espère rendre hommage à Naya, sa famille, ses amis et ses fans avec une excellente performance. «

Rivera est décédée en juillet 2020 à l’âge de 33 ans alors qu’elle faisait du bateau et nageait avec son fils Josey sur le lac Piru en Californie. Après que son corps ait été récupéré dans le lac, le médecin légiste du comté de Ventura a déterminé que la cause du décès de Rivera était la noyade et que le mode de la mort était un accident.

« La mort de Naya a été une terrible perte pour notre monde que nous ne cesserons, franchement, de pleurer », Intensifier créateur et producteur exécutif Holly Sorensen partagé. « Il était presque impossible de penser qu’il pourrait y avoir quelqu’un d’aussi gracieux et aimant qui pourrait à la fois nous aider à honorer notre perte, tout en apportant un réservoir profond de talents à notre émission, dans de nombreux domaines.