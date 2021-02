Christina Milian, enceinte, montre une bosse de bébé dans la lingerie Savage X Fenty de Rihanna

La pop star enceinte Christina Milian a révélé sa bosse de bébé épanouie avec style alors qu’elle attend la naissance de son troisième enfant.

La chanteuse Dip It Low est une ambassadrice de la gamme de lingerie Savage X Fenty de Rihanna et a séduit ses abonnés Instagram avec une photo impertinente dans un ensemble soutien-gorge, culotte et bas assorti à imprimé floral.

L’homme de 39 ans a posté la photo sur Instagram à côté de la légende: «Savage AF». Les fans et les célébrités se sont rendus au poste pour montrer leur admiration pour la star.

La comédienne Grace Kuhlenschmidt a simplement commenté « AMAZING », tandis que de nombreux fans ont commenté avec une rangée d’émojis de feu.

Christina a également montré avec style un mélange d’autres tenues de la ligne de lingerie de Rihanna sur son histoire Instagram.







(Image: Christina Milian / Instagram)







(Image: Christina Milian / Instagram)



La double nominée aux Grammy Awards avait l’air radieuse alors qu’elle modélisait des shorts boutonnés en jersey et des sélections de top court en jaune et turquoise.

Elle a expliqué à ses abonnés que le design est l’un de ses favoris et a déclaré: «C’est très, très confortable, et c’est ce que je recherche en ce moment. Je recherche juste du confort, parfois je cherche quelque chose de sexy. Cela a une combinaison des deux. »

L’actrice de Falling Inn Love et son partenaire Matt Pokora, 35 ans, ont d’abord annoncé qu’ils allaient avoir un deuxième bébé ensemble en décembre.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2017 après s’être rencontrés dans un restaurant en France et avoir un fils d’un an appelé Isaiah.

Il a été rapporté que le chanteur français avait conquis la star en discutant des enfants lors de leur premier rendez-vous.







(Image: Christina Milian / Instagram)







(Image: Christina Milian / Instagram)



Christina a également une fille de 10 ans issue d’un précédent mariage avec le rappeur américain The-Dream.

Selon certaines rumeurs, Christina et Matt se seraient mariés en secret à Paris avant d’annoncer la nouvelle de la grossesse.

Le chanteur de When You Look At Me anime une nouvelle série de cuisine numérique en quatre parties qui a été publiée cette semaine intitulée Eat the Book. Il fait partie du populaire Reese’s Book Club de Reese Witherspoon.









La série présente des auteurs, des chefs et des mixologues qui aident à créer des plats et des boissons inspirés des choix du club de lecture de Reese.

Christina devrait également reprendre le rôle de Collette dans la troisième saison de l’adaptation de la série télévisée Step Up de Starz après la mort tragique de Naya Rivera en juillet dernier.