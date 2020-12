Christina Milian a révélé qu’elle était enceinte de son troisième enfant.

La chanteuse et actrice de 39 ans a annoncé qu’elle avait un autre bébé en route avec son partenaire Matt Pokora en publiant une photo d’elle-même en bikini qui révélait sa bosse grandissante.

Le chanteur français Matt s’est agenouillé dans le sable pour embrasser sa bosse pendant que le soleil se couchait en arrière-plan.

«Nous l’avons fait à nouveau», elle l’a légendé. Ajout de « # partyof5 ».

La famille s’agrandit à nouveau 10 mois seulement après que Christina ait accueilli son fils Isaiah.

Christina est également maman d’une fille de 10 ans, Violet, qu’elle a partagé avec son ex-mari The-Dream.

Après avoir partagé l’annonce surprenante sur Twitter, ses fans se sont précipités pour féliciter l’heureux couple.









L’un a commenté: « Félicitations à vous trois, pleins d’amour pour votre belle petite famille qui s’agrandit. Et Violet doit être si heureuse d’être à nouveau une grande sœur. »

Alors qu’un autre lui a dit: « Félicitations, je suis si heureuse pour toi »

Christina a partagé un autre gros plan de sa bosse sur Instagram, en écrivant: « Toi et moi + 3 »

La belle photo montre le petit Isaiah tendant la main pour placer une main sur le ventre grandissant de sa mère.

Pal Khadijah Haqq McCray a commenté: « Yayyyyyy je savais que vous alliez tous avoir un autre bébé dos à dos »









Sa sœur jumelle Malika a ajouté: « Omg yassss! »

