Christina Hendricks parle de questions misogynes lors de sa série télévisée « Mad Men »

L’actrice américaine Christina Hendricks, qui a joué dans « Good Girls » et est apparue dans le rôle de Joan Holloway dans Mad Men, est devenue un nom connu pendant des années.

Dans une conversation avec The Guardian, Christina a déclaré : « Les hommes ont commencé à s’habiller comme Don Draper et Roger Sterling. Les costumes sont revenus, les cravates fines sont revenues. Cela a pris trois à quatre saisons et puis tout d’un coup, les gens ont voulu nous (les stars féminines) dans les magazines. On s’est dit : « C’est étrange, on fait ça depuis un moment ».

L’actrice a expliqué à quel point les questions auxquelles elle devait répondre pendant l’émission dégoulinaient de sexisme. « Il fut certainement un temps où nous avons été acclamés par la critique et avons attiré beaucoup d’attention pour notre très bon travail et notre travail acharné, et tout le monde voulait juste me poser à nouveau des questions sur mon soutien-gorge. Il n’y a que deux phrases à dire sur un soutien-gorge », a-t-elle déclaré.

Hendricks n’informe pas seulement de ses mauvaises expériences, mais défend également l’industrie dans laquelle elle a travaillé. Elle a déclaré: «Cela retient beaucoup l’attention parce que les gens savent qui nous sommes. Je suis sûr qu’il y a un casting à la banque en bas de la rue, je suis sûr que la même chose se produit dans le conseil en management, mais les gens ne savent pas qui sont les consultants en management.

Elle a également expliqué qu’il ne s’agit pas seulement d’elle, mais que l’objectivation existe partout, quel que soit le secteur. Hendrick dit : « Mon garçon, pensez-vous que quelqu’un dans l’industrie du divertissement en sort indemne et non objectivé ? Je ne connais pas un musicien ou un mannequin ou un acteur qui y ait échappé.

L’actrice a mentionné qu’il n’y avait pas que les questions sexistes sur « Mad Men » qui la faisaient se sentir d’une certaine manière. Elle a eu de mauvaises expériences en faisant d’autres choses où les gens ont essayé de profiter indûment de son corps. Et, si jamais ils étaient confrontés, ils esquiveraient la question en disant « si vous preniez votre travail au sérieux, vous feriez ceci… »