Christina Hall révèle un traitement «brutal» de «nettoyage des parasites» en raison de problèmes de santé persistants

Après avoir reçu un diagnostic de santé effrayant il y a plus d’un mois, la star de “Flip or Flop” Christina Hall donne aux fans une mise à jour.

En décembre 2022, Hall a révélé qu’elle avait reçu une analyse qui identifiait un empoisonnement au mercure et au plomb dans son système.

La femme de 39 ans a consulté son histoire Instagram lundi et a avoué qu’elle avait subi un nettoyage “brutal” des parasites et des métaux lourds dans l’espoir de traiter son état.

“J’ai eu pour mission d’aller au fond de ce qui se passe. J’ai fait un panel coûteux et très complet, et j’ai récupéré tous mes résultats”, a expliqué Hall dans sa vidéo.

La star de télé-réalité a précédemment admis que son mauvais état de santé était probablement dû à des “maisons dégoûtantes” dans lesquelles elle s’est trouvée à cause de “mauvais retournements”.

“Il teste environ 100 types différents de moisissures, de métaux et de bactéries, et mon plus haut niveau de toxicité est revenu sous la forme d’une quantité anormale de bactéries intestinales, ce qui est comme SIBO [small intestine bacteria overgrowth] et aussi des parasites. Ce sont donc mes plus grandes conditions”, a-t-elle détaillé.

La star de HGTV a continué à parler de ses traitements pour combattre les bactéries et a affiché ses médicaments de désintoxication sur son histoire Instagram.

“J’ai entendu dire que ça empirait avant que ça ne s’améliore. C’est assez brutal, mais j’espère qu’à la fin je me sens bien… Je peux vraiment sentir que ça marche.”

Hall a partagé plusieurs problèmes de santé personnels avec ses fans, car elle a émis l’hypothèse que cela pourrait également être dû à ses implants mammaires.

“J’ai eu des problèmes de santé inexpliqués pendant des années, et maintenant j’envisage l’idée que cela pourrait être lié aux implants mammaires”, a écrit Hall dans son Publication Instagram en décembre.

La star de “Christina on the Coast” a partagé un post “Self-Care Saturday”, où on la voit allongée sur son canapé en utilisant la luminothérapie LED. Hall a écrit qu’elle et son mari Josh faisaient “équipe” pour prendre soin de leurs trois enfants malades, affirmant que la luminothérapie était “une restauration énergétique indispensable”.

Hall partage sa fille Taylor et son fils Brayden avec son premier ex-mari Tarek El Moussa. Elle partage son fils Hudson avec son deuxième ex-mari Ant Anstead.