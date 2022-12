Christina Hall récupère dans une chambre hyperbare après avoir révélé qu’elle avait un empoisonnement au plomb et au mercure

La star de HGTV, Christina Hall, a révélé qu’elle était empoisonnée au plomb et au mercure.

Elle a annoncé la nouvelle sur ses histoires Instagram jeudi.

L’animatrice de “Flip or Flop” a déclaré la semaine dernière à ses abonnés qu’elle souffrait d’une maladie et craignait que cela ne soit causé par ses implants mammaires. Elle a écrit sur Instagram qu’elle avait “des problèmes de santé inexpliqués depuis des années”.

Mais maintenant, elle pense que sa maladie pourrait provenir de retournements de maisons.

“Mon scanner a révélé que j’avais du mercure et un empoisonnement au plomb”, a écrit Hall sur son histoire Instagram. “Très probablement de toutes les maisons dégoûtantes dans lesquelles j’ai été (les mauvais retournements) et j’ai une prolifération de bactéries dans l’intestin grêle. Nous détoxifions donc d’abord tout cela à l’aide d’herbes et de perfusions, puis voyons comment je me sens et nous attaquons aux implants.”

L’empoisonnement au plomb se produit lorsque le plomb s’accumule dans l’organisme, souvent pendant des mois ou des années, selon la Clinique Mayo. Même de petites quantités de plomb peuvent causer de graves problèmes de santé. La peinture à base de plomb et la poussière contaminée au plomb dans les bâtiments anciens sont des sources courantes d’empoisonnement au plomb.

empoisonnement au mercure c’est lorsqu’une personne est exposée à trop de mercure, qui peut se trouver dans l’environnement ou dans les aliments.

Hall a également partagé une photo d’elle-même dans une chambre hyperbare avec la légende : “Chambre hyperbare = temps calme + bonne séance de lecture.”

Oxygénothérapie hyperbare peut désactiver les toxines de certaines bactéries et peut aider à renforcer le système immunitaire du corps.

Hall a été ouverte sur ses problèmes de santé dans le passé, révélant à People Magazine qu’elle avait subi une endoscopie qui traitait les “douleurs extrêmes à l’estomac” dont elle souffrait par intermittence depuis 2016.

Elle a déclaré au point de vente qu’elle se concentrait sur une alimentation saine et sur le fait de rester actif, tout en exhortant les gens à faire confiance à leur propre “instinct de santé”.

Plus tôt ce mois-ci, la femme de 39 ans a dit à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’elle a été testée positive pour les ANA (anticorps antinucléaires) et a expliqué qu’elle était sans gluten et principalement sans produits laitiers. Elle a également écrit qu’elle avait précédemment dissous son produit de remplissage oculaire en raison d’une réaction inflammatoire.

Hall a demandé à ses partisans s’ils avaient des expériences avec des effets indésirables d’implants mammaires et a énuméré ses symptômes, qui incluent : « Inflammation, problèmes auto-immuns (maladie de Hashimoto, SOPK, syndrome de Raynaud), éruptions cutanées inexpliquées, douleurs articulaires et musculaires, yeux secs, Problèmes gastro-intestinaux, SIBO, reflux acide, brouillard cérébral, déséquilibres hormonaux, ganglions lymphatiques enflés et fatigue surrénale.”

Elle a terminé le message en écrivant: “Pour l’instant, je travaille uniquement sur la détoxification et l’état d’esprit positif”, avec un emoji au cœur rouge.

La “Christina sur la côte” star ne laisse pas ses problèmes de santé l’empêcher de s’amuser pendant les vacances. Elle partagé une photo d’elle-même et de son mari, Joshua Hall, faisant les courses de Noël avec son fils de trois ans, Hudson.

Hall a récemment réglé sa bataille pour la garde avec son ex-mari Ant Anstead au sujet d’Hudson. Le couple “continuera d’avoir la garde légale et physique conjointe” d’Hudson, comme convenu précédemment en juin 2021, selon les dossiers judiciaires de novembre obtenus par People.

Hall est également maman de Taylor, 12 ans, et Brayden, 7 ans, de son premier mariage avec Tarek El Moussa.

