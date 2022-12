Christina Hall examine si les problèmes de santé antérieurs sont «liés aux implants mammaires»

Christina Hall a partagé des problèmes de santé personnels avec ses fans sur Instagram, théorisant qu’ils étaient dus à ses implants mammaires.

“J’ai des problèmes de santé inexpliqués depuis des années et maintenant j’envisage l’idée que cela pourrait être lié aux implants mammaires”, a écrit Hall dans son post Instagram.

La star de “Christina on the Coast” a partagé un post “Self-Care Saturday”, où on la voit allongée sur son canapé en utilisant la luminothérapie LED. Hall a écrit qu’elle et son mari Joshua faisaient “équipe” pour prendre soin de leurs trois enfants malades, affirmant que la luminothérapie était “une restauration énergétique indispensable”.

Hall a ensuite demandé à ses partisans s’ils avaient eu des effets indésirables sur les implants mammaires, tout en énumérant ses symptômes, notamment: “Inflammation, problèmes auto-immuns (maladie de Hashimoto, SOPK, syndrome de Raynaud), éruptions cutanées inexpliquées, douleurs articulaires et musculaires, yeux secs, problèmes gastro-intestinaux, SIBO, reflux acide, brouillard cérébral, déséquilibres hormonaux, ganglions lymphatiques enflés et fatigue surrénale.”

Hall a également dit à ses abonnés qu’elle avait été testée positive pour les ANA (anticorps antinucléaires) et a expliqué qu’elle était sans gluten et principalement sans produits laitiers. Elle a également déclaré qu’elle avait déjà dissous son produit de remplissage oculaire en raison d’une réaction inflammatoire.

“Pour l’instant, je travaille uniquement sur la désintoxication et l’état d’esprit positif”, a-t-elle écrit avec un emoji au cœur rouge.

Hall a parlé de ses problèmes de santé dans le passé, parlant précédemment à People Magazine de subir une endoscopie qui a traité sa “douleur extrême à l’estomac” qu’elle a subie par intermittence depuis 2016.

“Jusqu’à présent, mes résultats sont bons. Faire plus de procédures pour essayer d’aller au fond des choses”, a déclaré Hall à People.

Elle a déclaré qu’elle se concentrait sur une alimentation saine et sur le fait de rester actif, tout en préconisant que les gens fassent confiance à leur propre “instinct de santé”.

Hall a récemment réglé sa bataille pour la garde avec son ex-mari Ant Anstead au sujet de leur fils de trois ans, Hudson. Le couple “continuera d’avoir la garde légale et physique conjointe” d’Hudson, comme convenu précédemment en juin 2021, selon les dossiers judiciaires de novembre obtenus par People.

Hall est également maman de Taylor, 12 ans, et Brayden, 7 ans, de son premier mariage avec Tarek El Moussa.