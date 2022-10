Christina Hall dit que son fils Hudson n’apparaîtra plus sur les réseaux sociaux au milieu d’une bataille pour la garde avec l’ex Ant Anstead

Christina Hall a admis qu’elle était “épuisée mentalement” par les “récentes fausses accusations” portées contre elle par l’ex Ant Anstead. Le couple a officiellement divorcé en juin 2021, mais a été enfermé dans un différend concernant la garde de leur fils de trois ans, Hudson.

“Je suis mentalement épuisé par les récentes fausses accusations portées contre moi. Le père d’Hudson a tenté de retourner ma famille, mes amis et mes fans contre moi par des tactiques de manipulation et de fausses informations”, a écrit l’expert en rénovation domiciliaire sur Instagram dimanche.

“Cela a eu un grand impact sur moi et ma famille. Pour cette raison, j’ai pris la décision de ne plus présenter Hudson sur Instagram, mes émissions de télévision ou toute plateforme sociale jusqu’à ce qu’il soit assez âgé pour prendre cette décision par lui-même.”

Christina a récemment changé de nom de famille lorsqu’elle s’est remariée avec l’agent immobilier Joshua Hall, tandis qu’Anstead sortait avec Renee Zellweger après s’être rencontrée sur le plateau de son émission “Celebrity IOU Joyride” l’année dernière.

Les représentants de Hall n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

“J’ai toujours été d’accord pour que Hudson n’apparaisse pas sur les plateformes publiques et je l’ai dit clairement. Ma seule raison de vouloir qu’il apparaisse dans mes émissions a toujours été de participer aux activités/sorties amusantes avec notre famille/frères et sœurs”, a-t-elle déclaré. a continué dans sa publication Instagram.

“Le père d’Hudson a clairement indiqué via ses documents publics au tribunal qu’il utilise Instagram pour évaluer le type de parent que je suis, car c’est le seul accès qu’il a à ma vie personnelle. C’est le cas depuis juillet 2020. C’est inutile pression pour une plateforme qui est censée être utilisée pour partager des moments choisis, plutôt qu’un outil de jugement… d’autant plus que c’est une très petite fraction de ma vie personnelle car le reste est gardé entre moi et ma famille.

Elle a ajouté: “Ma collection personnelle de photos sur mon téléphone et dans notre maison est remplie de souvenirs de mes enfants, donc Hudson ira très bien sans que sa présence soit affichée sur un forum public. Merci à toutes les personnes qui peuvent voir au-delà les bêtises qui me sont lancées. Je suis et resterai TOUJOURS une mère protectrice.

Anstead a exprimé des inquiétudes quant à l’utilisation de l’image d’Hudson pour du contenu payant ainsi que sur un plateau de production télévisuelle, selon des documents obtenus par Fox News. Christina a déjà travaillé sur “Flip or Flop” avec son ex, Tarek El Moussa, et la quatrième saison de sa propre émission, “Christina on the Coast” est en production.

“Laissant de côté les pressions évidentes du travail dans un environnement de production télévisuelle, les enfants impliqués dans la production télévisuelle ont souvent des problèmes persistants qui affectent leur bien-être, leur vision du monde et leur image de soi, les laissant diminués et dépendants de l’approbation perçue des autres pour leur auto- valeur », indiquent les documents.

Anstead a cité la mort récente de Kailia Posey comme une préoccupation de ne pas vouloir élever son fils aux yeux du public ou “d’être forcé de filmer la télé-réalité”, ce qui pourrait le ridiculiser. Posey est apparu sur “Toddlers & Tiaras” il y a près d’une décennie et est devenu célèbre pour un mème. Elle est décédée plus tôt cette année par suicide.

Hall a ensuite partagé une histoire Instagram écrite par @kaitlyn.jorgensen qui déclarait : “Pouvons-nous établir quelque chose ici ? Ce n’est pas un” accord “- un accord est quelque chose que vous concluez volontairement. Cependant, lorsque votre ex-mari vous poursuit, vous dénigre, vient pour votre carrière, votre nouveau mariage, vos enfants, votre famille, vos amis, etc. votre élément de libre arbitre vous est retiré. C’est comme être pris en otage.

Le message partagé sur les histoires de Hall a poursuivi: “Les mamans qui subissent des abus après la séparation ne sont pas simplement libres de conclure des” accords “avec leurs ex-maris / agresseurs et j’aimerais que la presse le souligne.”

Malgré les difficultés avec Anstead, Christina reste optimiste avec d’autres aspects de sa vie et a récemment épousé son mari Joshua Hall. Ils ont eu un petit mariage à Maui pendant le week-end de la fête du Travail, près de cinq mois après s’être dit “oui”.

Le couple a confirmé à Fox News Digital en avril qu’ils s’étaient mariés après qu’il proposé à l’automne 2021 . Ils ont commencé à se fréquenter l’année dernière.

Tous ses enfants étaient présents à la cérémonie de la petite île alors qu’elle partageait des clichés de ses histoires avec Hudson, 3 ans, Brayden, 7 ans et Taylor, 11 ans.

Elle partage ses deux enfants aînés avec son ex Tarek El Moussa. L’ancien couple a été marié pendant près de neuf ans avant de rompre et de divorcer en 2018.

Tarek s’est remarié en octobre 2021 et attend un petit garçon avec sa nouvelle épouse, la star de “Selling Sunset” Heather Rae Jeune .