CHRISTINA Haack a été vue avec son « nouveau petit ami Joshua Hall et le couple sort ensemble depuis quelques mois ».

Le repérage intervient après le divorce de la personnalité de la télévision avec Ant Anstead.

Christina sort avec le «nouveau petit ami Joshua Hall»[/caption]

Elle sort avec Joshua depuis « quelques mois »[/caption]

Sa nouvelle romance survient après son divorce avec Ant[/caption]

Une source a dit Sixième page que Christina prévoit de fêter son 38e anniversaire vendredi avec Joshua au Mexique.

L’initié a ajouté: « Ils se fréquentent depuis quelques mois. »

Sur les photos obtenues par Page Six, le nouveau couple a été aperçu se tenant la main en arrivant à l’aéroport de LAX à Los Angeles avant d’embarquer pour Mexique.

Christina avait l’air décontractée dans un débardeur gris, un short et des baskets avec une chemise en flanelle enroulée autour de sa taille, tandis que Joshua a opté pour une simple chemise blanche, un pantalon gris, une casquette de baseball assortie et des baskets bleu marine.

On ne sait pas grand-chose de Joshua, bien que Page Six ait rapporté qu’une biographie en ligne de la société immobilière qu’il travaille à Austin, au Texas, indique qu’il a déjà travaillé comme policier.

Réfléchissant à son temps en tant que policier, Joshua a écrit: «Avant que ma carrière de 16 ans ne soit écourtée en raison de blessures subies dans l’exercice de ses fonctions menant finalement à une retraite anticipée, j’étais très fier d’aider les personnes confrontées à des difficultés quotidiennes eux à l’aise.

La biographie de Joshua indique qu’il vient du sud de la Californie, bien qu’il ait déménagé à Austin en 2017.

Il est actuellement difficile de savoir si lui et l’hôte Flip ou Flop sont dans une relation à distance.

De retour en juin, Le divorce de Christina et Ant a été finalisé alors que les ex ont accepté de partager la garde de leur fils d’un an, Hudson.

Un juge californien a signé la dissolution du mariage entre Christine et Fourmi, 42, selon un dépôt légal obtenu par TMZ.

Le divorce de Christina et Ant a été finalisé en juin[/caption]

Les animateurs de téléréalité ont tous deux obtenu la garde légale et physique de Hudson, qu’ils ont accueilli en 2019.

Des sources ont déclaré à TMZ que le couple s’était mis d’accord en privé sur la division de leurs actifs et de leurs biens.

L’ancien couple a demandé le divorce fin 2020.

Christine a annoncé que les deux avaient démissionné sur Instagram en écrivant: « Ant et moi avons pris la décision difficile de nous séparer.

« Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons le respect de la vie privée pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. »

Elle a annoncé leur divorce sur les réseaux sociaux[/caption]

Elle était auparavant mariée à Tarek[/caption]

En septembre, un initié a déclaré E! En ligne que Christina était très “déçu» car « elle n’aurait jamais pensé qu’elle divorcerait si tôt.

« Elle a essayé de lui donner plus de chance, mais il est devenu très clair que cela n’allait pas fonctionner. »

Des sources proches du couple ont révélé que « ramener à la maison le nouveau bébé était extrêmement difficile et stimulant », ajoutant que leur mariage avait traversé « une année très difficile avec beaucoup de moments difficiles ».

Ant a également évolué par commencer une relation avec l’actrice Renee Zellweger.

Renée, 52 ans, et Ant ont commencé une relation amoureuse après avoir filmé un épisode de sa nouvelle émission Discovery+ Celebrity IOU Joyride, TMZ a signalé.

Elle partage deux enfants avec Tarek[/caption]





Christina partage deux autres enfants, Taylor, 10 ans, et Brayden, cinq ans, avec son ex-mari et co-animateur, Tarek El Moussa.

Tarek s’est fiancé juillet dernier à Vendre le coucher du soleil Star Heather Rae Jeune.

Il a proposé à Heather alors qu’ils célébraient leur premier anniversaire lors d’une excursion en bateau à Catalina Island, en Californie, selon Gens.

Tarek est fiancé à Heather, la star de Selling Sunset[/caption]