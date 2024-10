Christina Haack propose une maison à Nashville pour 4,5 millions de dollars, Josh Hall doit déménager

Christine Haack a mis sur le marché sa maison de la région de Nashville… et maintenant son ex-mari Josh Hall doit faire ses valises et déménager.

Christina a acheté la maison, qui a souvent été présentée sur « Christina in the Country » de HGTV, pour 2,5 millions de dollars en 2021.

La maison et la propriété sont superbes ! La maison a 5 000 pieds carrés de surface habitable et dispose d’une piscine et d’un bain à remous… ainsi que d’une grange et d’un espace clôturé pour les animaux.