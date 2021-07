Christina Haack prend une escapade romantique à la plage avec son nouveau petit ami Joshua Hall après sa séparation avec son mari Ant Anstead

CHRISTINA Haack a profité d’un week-end romantique avec son beau nouveau petit ami Joshua Hall après son divorce avec Ant Anstead.

Le duo aurait « sorti ensemble depuis quelques mois » après qu’elle a demandé le divorce de son ex-mari Ant, 42 ans, en septembre.

13 Christina a partagé des extraits de son escapade mexicaine de luxe Crédit : Instagram

13 Elle a séjourné dans un magnifique bungalow avec vue sur l’eau Crédit : Instagram

Christina, 37 ans, a été emmenée en vacances romantiques avec son nouveau beau Joshua Hall, 40 ans, alors que les deux ont documenté leur voyage au Mexique.

La star du Flip ou du Flop filmé leur suite de luxe qui comprenait un balcon en front de mer avec une balançoire et des chaises longues pour se détendre.

Le bungalow de trois étages était rempli de coins et de recoins qui offraient une vue spectaculaire sur l’océan.

Christina et son homme se sont également livrés à un beau repas sous une végétation mexicaine luxuriante en disant à ses abonnés que c’était « le dîner le plus fantaisiste / romantique ».

13 Christina a apprécié son voyage avec son nouvel homme Josh Crédit : Instagram

13 Ils ont pris un selfie lors d’un dîner romantique Crédit : Instagram

La star de télé-réalité a clôturé ses histoires avec un joli selfie alors qu’elle souriait avec sa nouvelle aventure.

La personnalité de la télévision a récemment rompu avec son ex Ant Anstead, après deux ans de mariage.

Christina a demandé le divorce en septembre et a cité des « différences irréconciliables ».

Une source a dit Gens que le couple a commencé à avoir des problèmes après la naissance de leur fils Hudson, maintenant un.

13 Christina a demandé le divorce d’Ant en septembre Crédit : Instagram

13 Après avoir eu leur fils Hudson, ils ont commencé à avoir des «conflits» Crédit : Getty

« Après le bébé, ils ont commencé à avoir des conflits », ont-ils révélé.

La star de HGTV a partagé la nouvelle de leur rupture dans une annonce officielle sur Instagram : « Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer.

« Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité.

« Nous apprécions votre soutien et demandons le respect de la vie privée pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. »

13 Ant a pris leur divorce particulièrement dur Crédit : Instagram

13 Leur fils n’a qu’un an Crédit : Instagram

Ant a expliqué plus tard à Gens que leur séparation a été très difficile pour lui en particulier, comme il l’a dit à la sortie: « Cela m’a vraiment frappé fort.

« L’impact sur moi, mon sommeil, mon alimentation, mon stress, ça se voyait.

«Mais j’ai atteint ce tournant où j’allais soit habiter dans l’obscurité, soit juste me gifler plusieurs fois au visage et dire:« Réveillez-vous; vous êtes incroyablement béni.

« Concentrez-vous sur toutes les grandes choses », a-t-il expliqué.

13 Ant est depuis passé à Renee Zellweger Crédit : Méga

13 Le nouveau couple a passé le 4 juillet ensemble Crédit : Splash

Ant aurait commencé une relation avec Renée Zellweger après qu’elle soit apparue dans un épisode de sa nouvelle émission Discovery + Celebrity IOU Joyride.

Une source a affirmé qu’après que l’actrice « a filmé leur épisode, elle est revenue sur le plateau à un moment donné pour déposer des bottes de travail pour Ant ».

Bien que d’autres détails n’aient pas été divulgués, l’initié a confirmé que les deux « sortaient maintenant ».

Avant sa relation avec Ant, Christina était mariée à sa co-star Tarek El Moussa.

Christina était auparavant mariée à Tarek

L’ex-couple partage deux enfants

Les deux possèdent ensemble une agence immobilière et jouent tous les deux sur Flip ou Flop.

Christina et Tarek ont ​​divorcé en 2018 après neuf ans de mariage, mais ils continuent à coparentalité de leurs deux enfants Taylor et Brayden El Moussa.

La blonde a récemment parlé de la réalité d’avoir des enfants avec deux pères différents sur les réseaux sociaux, écrivant: « Je n’ai jamais pensé que j’aurais un divorce, encore moins deux.

13 Christina « n’a jamais pensé » qu’elle aurait des enfants avec deux hommes différents Crédit : Instagram

« Je n’aurais jamais pensé que j’aurais 2 bébés papas – mais parfois la vie nous lance des boules de courbe. Au lieu de rester coincé dans ces « revers », je choisis de considérer ces défis comme des opportunités de croissance.

Elle a poursuivi: «Donc, même si certains peuvent me juger et répandre des rumeurs à mon sujet, la plupart d’entre vous me soutiennent. Et cela en dit long sur ce monde et où nous nous dirigeons.

«Je suis désordonné, je suis réel et je travaille sur la guérison. Je suis entourée de femmes extrêmement puissantes qui m’aident à faire face, à me construire et à me pousser à être meilleure », a expliqué Christina.