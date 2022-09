Christina Haack célèbre son mariage avec Joshua Hall avec un mariage hawaïen au coucher du soleil: “Exactement là où je veux être”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Christina Haack a organisé un mariage sur l’île hawaïenne de Maui avec son mari Joshua Hall et quelques-uns de leurs amis proches et de leur famille pour célébrer leur mariage, près de cinq mois après que le couple a dit pour la première fois “oui” en secret.

L’experte en rénovation domiciliaire était tout simplement stupéfaite de porter une robe en dentelle blanche transparente avec une longue traîne alors qu’elle se blottissait contre son mari dans des clichés romantiques au bord de l’océan pour commémorer leur grand jour.

“Vœux partagés devant la famille et nos amis proches”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Tout dans la vie m’a conduit là où je suis en ce moment, c’est-à-dire exactement là où je veux être.

CHRISTINA HAACK ÉPOUSE L’AGENT IMMOBILIER JOSHUA HALL

“Mon homme de rêve sur l’île la plus rêveuse. Maui occupe une place spéciale dans mon cœur. Quelle nuit incroyable remplie d’amour.”

LES STARS DE “FLIP OR FLOP” TAREK EL MOUSSA ET CHRISTINA HAACK ANNONCENT LA FIN DE LA SÉRIE HGTV

La belle robe de mariée de Christina comportait des appliques florales blanches brodées sur une silhouette de sirène transparente, avec une longue traîne de tulle froncée à ses pieds.

De délicates lanières de fleurs correspondaient au design de sa robe corsetée, et elle portait ses longs cheveux blonds en vagues de plage, avec une tresse épaisse et des franges vaporeuses encadrant son visage.

Hall arborait un costume kaki avec des mocassins en velours noir et une chemise boutonnée blanche. Il est resté fidèle à l’ambiance de l’île et est allé sans cravate, optant pour un lei de feuille de ti plus traditionnel, qui représente culturellement la bonne chance et la protection contre les mauvais esprits.

Le couple a confirmé à Fox News Digital en avril qu’ils s’étaient mariés après sa proposition à l’automne 2021. Ils ont commencé à se fréquenter l’année dernière.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Tous ses enfants étaient présents à la cérémonie de la petite île alors qu’elle partageait des clichés de ses histoires avec Hudson, trois ans, Brayden, sept ans et Taylor, 11 ans.

Christina a déjà épousé l’animateur de télévision britannique Ant Anstead en 2018, mais leur relation a suivi son cours et ils ont finalisé un divorce en juin 2021.

Il a depuis évolué et a commencé à sortir avec l’actrice primée aux Oscars, Renee Zellweger.

Elle partage ses deux enfants aînés avec son ex Tarek El Moussa. L’ancien couple a été marié pendant près de neuf ans avant d’arrêter et de divorcer en 2018. Tarek s’est remarié en octobre 2021 et attend un petit garçon avec sa nouvelle épouse, la star de “Selling Sunset”, Heather Rae Young.