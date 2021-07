CHRISTINA Haack s’est ouverte au moment où elle a « fumé un crapaud psychédélique » et a engagé un coach spirituel pour surmonter son ex-mari Ant Anstead.

Le flip ou le flop la star, 38 ans, sort avec son actuelle petit ami Joshua Hall pendant quelques mois après avoir demandé le divorce en septembre.

Elle a maintenant révélé sur son compte Instagram officiel qu’ils se sont rencontrés ce printemps après avoir fait un voyage spirituel et s’être défoncé d’un crapaud Bufo.

La star a partagé un cliché d’elle-même et de Josh câlins sur une plage avec le dos tourné à la caméra alors qu’elle partageait son histoire dans la légende.

Christina a écrit : « J’ai rencontré Josh alors que je n’étais pas dans un état de peur ou de combat ou de fuite… d’anxiété en 15 minutes).

« Lorsque nous nous sommes rencontrés au printemps dernier, les synchronicités nous ont frappés si fort et si vite qu’elles étaient impossibles à ignorer. Je me suis immédiatement sentie folle de protection envers lui et j’ai voulu le garder pour moi et apprendre à me connaître avant que la tornade (attention médiatique) ne frappe.

«Nous avons eu quelques mois solides pour apprendre à nous connaître et j’ai adoré chaque seconde. La soi-disant « renommée » fournit tellement de choses, mais cela a un coût. Ils vous construisent puis vous détruisent.

Elle a poursuivi: «Je suis peut-être un peu folle et je ne suis certainement pas parfaite, mais je ne vivrai jamais ma vie en fonction des jugements ou des opinions des autres.

«Nous sommes fiers de ne jamais juger les autres et de toujours vouloir que les autres soient heureux et nous souhaitons que les autres aient le même respect.

« Josh n’a pas de réseaux sociaux, mais je tiens à le remercier de m’avoir emmené en vacances tropicales romantiques qu’il a entièrement planifiées par lui-même.

« Alors oui, ‘une autre relation’, et devinez quoi. J’ai 38 ans, je ferai ce que je veux.

Ses fans aimants se sont précipités sur les commentaires pour la féliciter d’avoir pris la parole et d’avoir vécu sa meilleure vie.

L’un d’eux a dit : « Vous n’avez besoin d’expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Prendre plaisir. »

Un autre a dit : « Vis ta vie fille, tu es belle et mérites de trouver le bonheur. Et devine quoi??? Ce n’est pas notre affaire.

« Comme il faut », a commenté un troisième.

Joshua, 40 ans, a emmené son beau-père au Mexique avec la star en train de filmer leur suite de luxe qui comprenait un balcon en front de mer avec une balançoire et des chaises longues pour se détendre.

Christina a demandé le divorce en septembre et cité des « différences irréconciliables ».

Ant est maintenant à dire L’actrice de rencontres « heureusement » et lauréate d’un Oscar, Renee Zellweger.

Elle était auparavant mariée à Tarek El Moussa, et ils ont accueilli deux enfants au cours de leur relation.

