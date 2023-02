Christina est éliminée après le départ de Brianna – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Christina Mandrel commencé à frotter certaines femmes dans le mauvais sens cette semaine Le célibataire. Christina était à un rendez-vous de groupe de football avec 14 autres femmes, mais elle ne pouvait toujours pas s’empêcher de parler du rendez-vous en tête-à-tête qu’elle avait eu une semaine auparavant. À la date du groupe après la fête, Zach Shallcross a assuré à Christina qu’elle devrait « faire confiance à ce [they] avoir » chaque fois qu’elle commençait à se demander où elle en était. Les choses ont continué à bien se passer pour elles, mais le comportement de Christina avec les autres femmes a fini par avoir des conséquences.

Pendant que les femmes discutaient à l’after party, certaines d’entre elles se sont fâchées que Christina n’arrête pas d’évoquer le fait qu’elle a obtenu le premier rendez-vous en tête-à-tête de la saison. “Christina aime vraiment parler de son rendez-vous en tête-à-tête avec Zach”, Catherine Izzo dit dans un confessionnal. «Cela pourrait être soit qu’elle veut nous le frotter au visage, soit qu’elle ne le sait pas, mais cela me met mal à l’aise. Quand elle en a parlé plus tard, Brooklyn-Willie l’a appelée.

« Respectueusement, comme vous l’avez dit, vous avez eu un tête-à-tête », a déclaré Brooklyn à Christina. « Si j’entends un contre un… je pourrais perdre la tête. Non pas que je m’en fiche ou que je ne sois pas content pour toi, mais nous savons. Nous avons entendu parler de votre tête-à-tête. J’ai l’impression que c’est presque malveillant. La vantardise de Christina doit vraiment Bailey Brown, qui ne se sentait pas aussi validée par rapport à ses sentiments pour Zach. Elle a fini par lui demander s’il pensait pouvoir y arriver avec elle, et il a admis qu’il n’était pas convaincu qu’il y aurait un avenir entre eux. Bailey a été éliminé à la date du groupe.

Alors que la plupart des autres femmes étaient très contrariées de voir Bailey partir, Christina s’en fichait complètement. “Bien que ce soit triste et qu’elle était notre colocataire, c’est inévitable”, a déclaré Christina. Les autres dames du rendez-vous ont été consternées par la réaction de Christina. Ensuite, Zach a donné la date du groupe à Charité Lawsonet Christina n’a pas caché sa frustration de ne pas avoir obtenu la rose elle-même.

“Je suis juste confuse”, a admis Christina devant tout le monde. “Peut-être que j’ai raté quelque chose. Honnêtement, je suis en colère que ce ne soit pas moi. Duh. Cela a encore plus énervé Brooklyn. “Je vais te tirer dessus”, a-t-elle dit à Christina. “J’ai l’impression que dans de nombreux contextes, jusqu’à présent, vous faites beaucoup de choses sur vous.” Katherine l’a également appelée pour avoir bouleversé Charity, qui s’était mise à pleurer. Dans un confessionnal, Brooklyn a ajouté : « Christina a définitivement détourné ce moment de Charity. Comme si elle essayait d’intimider, de manipuler et d’être calculée. J’en ai marre de son BS.

Pendant ce temps, ce comportement faisait suite à des tensions antérieures entre Christina et une autre femme, Brianna Thorbourne. Brianna n’était pas contente de la façon dont Christina a dit en plaisantant qu’elle la “détestait” pour avoir fait monter la première impression de l’Amérique le premier soir. Brianna a approché Zach avec ses inquiétudes concernant l’une des femmes de la maison, mais n’a pas nommé qui la mettait mal à l’aise. Cependant, après avoir entendu ce qui s’est passé avec Charity, Brianna n’en pouvait plus.

Zach a organisé une fête à la piscine pour les filles, c’est à ce moment-là que Brianna a pris sa décision de quitter la série. “Je me sens crue et engourdie en même temps”, a déclaré Brianna dans un confessionnal. “C’est déroutant pour moi quand je vois que des liens se forment et que certaines de ces femmes disent qu’elles ont des sentiments si profonds alors que j’ai l’impression qu’il n’y a peut-être rien ici avec moi et Zach de manière romantique. Je suis donc découragé, un peu navré et j’ai un peu l’impression d’être sur le point de partir.

Brianna a approché Zach pour lui faire part de sa décision, et comme elle partait de toute façon, elle a nommé Christina comme la femme qui la faisait se sentir ainsi. “J’ai l’impression que notre connexion n’a pas démarré à cause des choses difficiles que j’ai vécues à la maison”, a expliqué Brianna. «Je pense que beaucoup de filles ont du mal à être authentiques parce qu’elles ont été intimidées et ont eu des moments très difficiles avec cette personne. Elle a fait pleurer Charity après que vous lui ayez donné la rose, elle m’a fait pleurer plusieurs fois. Nous devrions pouvoir être dans un environnement sûr où il n’y a pas d’intimidation. Pour plus de gens que moi, Christina fait ça. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, mais je dois partir pour ma propre tranquillité d’esprit.

Zach a respecté la décision de Brianna, mais a été “choqué” d’entendre cela à propos de Christina. “Je veux absolument que ce soit un espace sûr pour les femmes, et si elles ne se sentent pas en sécurité avec moi, alors quelque chose ne va pas”, a-t-il déclaré. Zach a pris Christina à part et l’a confrontée aux accusations de Brianna. “J’ai été confrontée à certaines des filles avec lesquelles je frotte les gens dans le mauvais sens”, a expliqué Christina. “Je suis capable d’être juste heureux et extraverti et bruyant et beaucoup de gens pensent que je veux être le centre d’attention ou que je me sens privilégié. Il y avait deux filles pour me confronter et j’ai pu apporter des éclaircissements et je pensais que c’était réglé.

Zach a répété à Christina qu’il n’avait pas le temps de faire face à un drame. “Savez-vous où c’est difficile pour moi?” Il a demandé. “C’est que je suis ici pour trouver mon meilleur ami et je dois faire face à des trucs comme ça. Je suis inquiet. Cent pour cent.” Christina était en larmes lorsqu’elle a dit à Zach que cela n’avait « aucun sens » pour elle. Elle a également insisté sur le fait que ce serait “une erreur” de croire ces informations la concernant. Il a mis fin à la conversation en lui faisant savoir qu’il avait besoin de temps pour réfléchir. Il a également parlé avec certaines des autres femmes, dont Charity, qui a soutenu l’histoire de Brianna.

“Je ne veux pas que quelqu’un souffre à cause de quelque chose que j’ai fait”, a déclaré Christina dans un confessionnal en larmes. “Ça n’a jamais été l’intention. Je pensais que nous l’avions réglé. J’ai traversé tellement de choses pour être ici. J’ai ma petite fille à la maison et je comprends qu’on ne me comprenne pas, mais que cela me soit reproché, c’est juste idiot. Je suis beaucoup, mais je n’ai blessé personne intentionnellement. Ça n’a pas l’air bien pour moi et ça fait vraiment mal.

En fin de compte, Zach a décidé de ne pas donner de rose à Christina lors de la cérémonie des roses, la renvoyant chez elle. Elle était dévastée, mais a dit à Zach qu’elle comprenait et lui souhaitait le meilleur. Il s’est excusé d’avoir dû l’éliminer, mais savait que c’était la meilleure décision pour lui d’aller de l’avant. “En ce moment, ça fait un peu mal”, a déclaré Christina. “Zach m’a époustouflé. Je m’attendais à l’aimer, mais pas autant que je l’ai fait si vite. J’espère qu’il retrouvera sa personne. Malheureusement, ce n’est pas moi.

