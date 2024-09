Christina Cardenas obtient 5,6 millions de dollars à l’amiable pour une fouille au corps

Après avoir déposé une plainte civile il y a quatre ans, l’épouse d’un détenu californien a obtenu un règlement de 5,6 millions de dollars concernant une fouille à nu illégale effectuée par les agents correctionnels lors d’une visite familiale, selon son avocat.

Christina Cardenas a poursuivi l’institution correctionnelle de Californie (CCI), le département californien des services correctionnels et de réadaptation (CDCR) et Adventist Health Tehachapi pour l’incident survenu le 6 septembre 2019, a déclaré l’avocate Gloria Allred dans une déclaration obtenue par USA TODAY.

« Aucune réparation ne pourra jamais complètement guérir la douleur causée par l’agression sexuelle du 6 septembre 2019 », a déclaré Cardenas dans un communiqué envoyé par courrier électronique mardi à USA TODAY.

Adventist Health a envoyé mardi par courrier électronique une déclaration à USA TODAY indiquant : « Adventist Health considère la sécurité et les soins des patients comme notre priorité absolue. »

« Bien que nous ne soyons pas d’accord avec les détails décrits par l’avocat de Mme Cardenas, nous avons choisi de résoudre cet incident à la satisfaction de toutes les parties », poursuit le communiqué.

Dans une copie de l’accord de règlement envoyée à USA TODAY par le CDCR, il est indiqué que « les défendeurs, y compris le CDCR, nient toutes les allégations d’actes répréhensibles formulées par le plaignant dans ce procès ».

« Les parties souhaitent toutefois et entendent désormais, par cet accord, régler tous les différends entre elles relatifs aux réclamations alléguées dans la plainte », indique le document.

Qu’est-il arrivé à Christina Cardenas le 6 septembre 2019 ?

Le jour de la fouille à nu, Cardenas s’est rendue dans un établissement du CCI pour une visite familiale prévue avec son mari, Carlos Eugene Cardenas, selon Allred. Cardenas a voyagé pendant quatre heures pour voir son mari pour leur première visite prévue depuis environ un an, car la précédente, quatre semaines avant l’incident, avait été annulée sans préavis, a déclaré l’avocat.

Lorsque Cardenas est arrivée au centre, elle a été escortée jusqu’au fond, à droite, du bureau des visites, a déclaré Allred. Elle a ensuite été interrogée et on lui a demandé si elle avait « apporté quelque chose avec elle » et si elle avait « apporté de la drogue », selon l’avocat qui a déclaré que sa cliente avait honnêtement nié les deux questions.

Les « dommages émotionnels » ont commencé lorsqu’un officier a confirmé à Cardenas qu’elle serait fouillée à nu, ce qui lui a rappelé les sentiments de l’époque où elle était « victime d’une fouille injustifiée, dégradante et traumatisante par l’État de Californie le jour de son mariage avec son mari », selon Allred.

« Le mandat limitait la portée de la fouille potentielle en l’absence du consentement de Christina, et Christina n’a pas consenti à une fouille invasive de son corps », a déclaré l’avocat. « Il était explicite dans le mandat qu’une fouille corporelle ne pouvait être effectuée qu’après confirmation par radiographie de la présence d’un objet étranger susceptible d’être de la contrebande dans la cavité corporelle de Christina. »

Les policiers ont dit à Christina Cardenas d’essuyer ses larmes, selon son avocat

Allred a déclaré que les policiers avaient tenté d’intimider sa cliente en lui criant : « Oh, essuie tes larmes ! Tu sais ce que toi et ton mari avez fait ! » Cardenas a répondu : « Ne me dites pas d’essuyer mes larmes, je suis innocente et ce que vous me dites est inapproprié », selon l’avocate.

Peu après les échanges, Cardenas a été laissée dans une petite pièce avec trois agents. Une fois dans la pièce, elle a été « examinée illégalement par les agents, d’abord en ouvrant la bouche et en tirant la langue, puis en montrant ses oreilles et en tournant la tête à l’envers pour secouer ses cheveux », a déclaré Allred, ajoutant qu’aucun objet de contrebande n’a été trouvé pendant cette partie de la fouille.

Cardenas a ensuite été sommée de retirer son haut, son soutien-gorge de sport et son soutien-gorge, selon Allred. On lui a ensuite demandé d’enlever son pantalon et ses sous-vêtements, ce qui laissait à ce stade ses « seins et ses parties génitales complètement exposés », a déclaré l’avocat. Aucun objet de contrebande n’a été trouvé pendant cette partie de la fouille.

Les policiers ont obligé Cardenas à s’accroupir au-dessus d’un miroir placé au sol et à tousser. Bien qu’elle ait fait cela, ils l’ont obligée à s’accroupir davantage et à écarter physiquement ses parties génitales, selon Allred. Encore une fois, aucun produit de contrebande n’a été trouvé, alors les policiers lui ont dit de s’habiller et de se rasseoir jusqu’à nouvel ordre, a déclaré l’avocat.

Avant de se voir refuser l’accès aux toilettes, un policier a demandé à Cardenas : « Pourquoi venez-vous lui rendre visite, Christina ? Vous n’êtes pas obligée de venir. C’est un choix, et cela fait partie des visites », a déclaré Allred.

Christina Cardenas agressée sexuellement par un médecin de sexe masculin à Adventist Health

Lorsque les policiers ont emmené Cardenas au service des urgences d’Adventist Health pour une possible « intervention chirurgicale d’urgence », elle a été « emmenée comme une suspecte » à l’arrière de l’hôpital, on lui a demandé de faire un test de grossesse non désiré et on l’a forcée à « uriner dans des toilettes de fortune composées d’une chaise et d’un urinoir exposé », selon Allred.

Alors qu’elle était menottée pendant des heures, Cardenas a dû répondre à des questions sur ses antécédents médicaux personnels devant les policiers, ce qui a violé ses droits à la vie privée et aux protections HIPAA, a déclaré son avocat. Elle a également été privée d’eau et de nourriture, tandis que les policiers qui la surveillaient grignotaient et discutaient, a ajouté Allred.

Selon Allred, Cardenas, menottée, a subi un scanner et une radiographie illégaux à l’hôpital. Elle a pleuré en baissant son pantalon devant les employés d’Adventist Health et du CCI. Après toutes ces mesures pour s’assurer qu’elle n’avait pas de substance étrangère dans son corps, un médecin de sexe masculin l’a ensuite agressée sexuellement, a déclaré l’avocat.

« Christina a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec le fait qu’un homme sonde son corps et qu’une telle intervention lui serait très traumatisante », a déclaré Allred. « Malgré les objections et les protestations de Christina, le médecin a continué et un policier est resté dans la pièce pendant la pénétration forcée et non désirée. »

« Christina sanglotait de manière incontrôlable et était dans un état de détresse clair et visible alors qu’elle était forcée de s’asseoir sur une table et d’écarter les jambes. »

« Cela sert de phare à toutes les familles et à tous les proches des détenus »

Selon Allred, lorsque Cardenas a été reconduite au centre de détention pour mineurs pour la visite prévue, un agent lui a dit que la visite avait été annulée. Elle a également été obligée de payer pour la « torture approuvée par l’État », a déclaré l’avocat.

« Ma motivation en intentant cette action en justice était de m’assurer que d’autres n’aient pas à subir les mêmes délits odieux que moi », a déclaré Cardenas dans sa déclaration. « Je prie pour que ce règlement historique serve de message retentissant à tous les agents pénitentiaires : aucun comportement préjudiciable ne sera toléré. Il est crucial de traiter les visiteurs non pas comme des criminels, mais avec humanité et respect de leurs droits humains. »

« J’espère également que cela servira de phare à toutes les familles et à tous les proches des détenus, leur rappelant qu’ils ne sont pas obligés de subir des abus simplement parce qu’ils rendent visite à un membre de leur famille ou à un ami… Il est essentiel de ne pas criminaliser ou victimiser ceux qui rendent visite et soutiennent une véritable réhabilitation. »