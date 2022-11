Christina Applegate révèle que son rôle dans “Dead to Me” pourrait être le dernier en raison d’un diagnostic de SEP

Christina Applegate a révélé que la troisième et dernière saison de “Dead to Me” pourrait être la dernière fois que les fans la voient à l’écran.

La star de “Anchorman”, âgée de 50 ans, a déclaré à Variety que son rôle principal en tant que Jen Harding dans la série à succès Netflix pourrait être son dernier travail d’actrice en raison de sa bataille en cours contre la sclérose en plaques.

“Jen Harding est celle qui – qui sait, peut-être la dernière avec laquelle je jouerai. Avec ma maladie, je ne sais pas à quel point je suis capable”, a déclaré Applegate.

Elle a poursuivi : “Mais c’était un cadeau. C’était un cadeau pour moi.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En août 2021, l’alun “Marié… avec enfants” a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de SEP, une maladie chronique qui affecte le cerveau et le système nerveux central, quelques mois plus tôt.

Applegate était en train de tourner la dernière saison de “Dead to Me” lorsqu’elle a reçu son diagnostic. La production de l’émission a été interrompue pendant environ cinq mois pendant qu’elle commençait le traitement.

“J’ai été diagnostiqué pendant que nous travaillions, et j’ai dû appeler tout le monde et dire : “J’ai la sclérose en plaques, les gars. Genre, qu’est-ce que c’est f–k !”, a-t-elle dit.

Applegate a poursuivi: “Et puis il s’agissait d’une sorte d’apprentissage – nous apprenons tous – ce que j’allais être capable de faire.”

“Il devait faire froid, car la chaleur est notre kryptonite. Vous ne pouvez pas travailler ces journées de 18 heures, vous savez? C’était impossible.”

Elle a dit au point de vente que les acteurs et l’équipe se sont rassemblés autour d’elle et étaient “tellement aimants”.

« Si je les appelais le matin et que je leur disais : « Les gars, je ne peux pas descendre les escaliers », ils disaient : « OK ! Nous ne le ferons pas aujourd’hui. Nous ferons d’autres choses.” Netflix nous a même laissé faire une pause de quelques mois pour que je puisse faire mon deuil et trouver un traitement”, a déclaré Applegate.

La lauréate d’un Emmy Award a déclaré que la douleur qu’elle ressentait pendant le tournage sera évidente pour les téléspectateurs de “Dead to Me”.

“Vous pouvez voir la lutte et vous pouvez la voir tout au long de la saison”, a-t-elle déclaré.

Applegate a expliqué qu’elle n’a pas regardé la dernière saison et ne pense pas qu’elle le fera car ce serait “trop ​​dur” pour elle. Cependant, elle était déterminée à terminer le spectacle malgré la difficulté pour elle.

“Je n’aurais pas pu le faire sans ça besoin pour raconter notre histoire”, a-t-elle dit. “Ils allaient débrancher la prise, vous savez ? Parce que c’était comme de la torture – et ils avaient l’impression de me torturer aussi. Mais je me disais “Non, non, non, non, non, non: Nous devons finir cette histoire.”

Elle a poursuivi : “C’est trop important pour nos cœurs, trop important pour nos âmes. Et nous devons offrir ce cadeau, pas seulement à nous-mêmes — il y a des gens qui aiment ces personnages, et nous devons aussi leur laisser la fin. “

Applegate a déclaré que son avenir d’actrice dépendait de “ce que je suis capable de faire”.

“Je suis tellement nouvelle dans ce domaine en ce moment”, a-t-elle ajouté. “Il faut du temps pour comprendre cette maladie et comprendre ce qui provoque des symptômes. Je ne suis qu’un débutant dans tout cela. Alors j’essaie de comprendre – et je suis aussi en deuil pour le personne que j’étais.”

“Je dois trouver un endroit aussi affectueux que l’était mon set, où ils ne penseront pas que je suis une diva en disant : ‘Hé, je ne peux travailler que cinq heures.'”

Elle a dit à Variety qu’elle avait exclu de reprendre un autre rôle principal étant donné à quel point il était difficile de terminer le tournage de “Dead to Me”.

“Je suis assez convaincu que c’était ça, vous savez? Mais qui sait – je vais probablement m’ennuyer d’être dans ma chambre”, a déclaré Applegate.

Bien qu’elle puisse laisser le théâtre derrière elle, la native de Los Angeles a déclaré qu’elle était intéressée à poursuivre d’autres travaux dans le secteur du divertissement.

“J’aimerais développer des trucs, j’aimerais produire des trucs”, a-t-elle déclaré. “J’ai beaucoup d’idées en tête, et j’ai juste besoin de les exécuter.”

Plus tôt ce mois-ci, Applegate a déclaré au New York Times qu’elle avait pris 40 livres depuis son diagnostic et qu’elle ne pouvait plus marcher sans utiliser de canne.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est la première fois que quelqu’un va me voir comme je suis. J’ai pris 40 livres, je ne peux pas marcher sans canne. Je veux que les gens sachent que je suis très consciente de tout cela”, a-t-elle déclaré. ” Si les gens détestent ça, si les gens adorent ça, si tout ce sur quoi ils peuvent se concentrer c’est “Ooh, regarde l’infirme”, ça ne dépend pas de moi. Je suis sûr que les gens vont dire “Je peux” Je ne peux pas m’en passer.'”

Applegate devrait recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 14 novembre. La cérémonie, qui devait initialement avoir lieu en 2020, sera sa première apparition publique depuis qu’elle a reçu un diagnostic de SEP.

En 2019, elle a annoncé sur Twitter qu’elle recevait cet honneur, ce qui, selon elle, était “un rêve d’enfance”.

“Maintenant, ma vie est une autre histoire”, a-t-elle déclaré à Variety. “Les gens vont me voir pour la première fois en tant que personne handicapée, et c’est très difficile. Donc, pour moi, il y a deux ans, ça aurait été tellement mieux !”

Applegate a fait une pause avant d’ajouter : “Mais peut-être que cette fois c’est plus poignant. Je ne sais pas.”

La dernière saison de “Dead to Me” commencera à être diffusée le 17 novembre.