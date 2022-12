Christina Applegate révèle comment elle fait face à la SEP : “Mon bouclier d’humour me permet de rester ok”

Christina Applegate révèle ce qui l’aide dans son combat difficile contre la sclérose en plaques (SEP).

Lors d’une interview sur “The Kelly Clarkson Show” vendredi, Applegate a déclaré qu’elle utilisait l’humour pour “dévier” quand elle avait du mal.

“Mon bouclier d’humour me maintient OK, mais bien sûr, à l’intérieur, vous ressentez les choses, et je le fais en quelque sorte pour dévier et ensuite aussi pour que les gens n’aient pas peur d’être autour de moi”, a déclaré l’actrice. “Vous savez, quand les gens me voient maintenant comme une personne handicapée, je veux qu’ils se sentent à l’aise. Qu’on puisse en rire.”

Applegate a donné un exemple, disant à Clarkson qu’elle avait écrit une chanson de Noël sur son état de santé appelée “Disabey Baby”.

“Disabey bébé, dépêche-toi de descendre la cheminée ce soir. Je ne peux pas. Parce que mon fauteuil roulant n’y rentre pas”, a-t-elle chanté alors que le public riait.

La star de “Dead To Me” a également admis que même avec les défis auxquels elle était confrontée, elle était déterminée à conclure l’émission Netflix.

“Pour être honnête, avoir reçu un diagnostic de sclérose en plaques l’année dernière et ce qui est arrivé à mon corps, à mon esprit, à mon esprit, à tout, bien sûr, je ne voulais être avec personne ni en parler, mais j’avais pour aller travailler », dit-elle.

“Je n’étais pas obligé d’aller travailler”, a noté l’homme de 51 ans, “mais je me suis assuré que nous terminions le spectacle. Nous devions terminer le spectacle.”

“C’était comme une partie de ma famille. Linda Cardellini, Liz Feldman, tout le monde ici est ma famille, et il y a une histoire que nous n’avons pas pu terminer”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai poussé aussi fort que j’ai pu pour ça. Donc c’était vraiment incroyablement difficile.”

Applegate a admis qu’elle était restée à l’écart du public une fois le tournage de la troisième saison de “Dead to Me” terminé. Elle a ajouté qu’elle craignait que de nouvelles personnes ne la voient différemment en raison de son état une fois qu’elle serait revenue sous les projecteurs.

“Je me suis endormie pendant quelques mois, puis tout d’un coup, je devais ressortir et être cette personne”, a-t-elle expliqué. “Les gens me voyaient comme cette autre personne depuis près de 40 ans, et je suis différent maintenant et c’est incroyablement difficile.”

“Je ne veux pas être le poisson dans l’aquarium, tu sais, mais je vais faire de mon mieux pour m’en sortir, je suppose.”

En août 2021, la star de “Anchorman” a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de SEP quelques mois plus tôt. La production de la dernière saison de “Dead to Me” a été interrompue pendant environ cinq mois pendant qu’elle commençait le traitement.

“J’ai été diagnostiqué pendant que nous travaillions, et j’ai dû appeler tout le monde et dire : “J’ai la sclérose en plaques, les gars. Genre, qu’est-ce que c’est putain !”, a-t-elle déclaré à Variety en novembre.

“Et puis c’était une sorte d’apprentissage – nous apprenions tous – ce que j’allais être capable de faire. Il devait faire froid, car la chaleur est notre kryptonite. Vous ne pouvez pas travailler ces journées de 18 heures, vous savez? C’était impossible.”

L’actrice a déclaré que les acteurs et l’équipe s’étaient rassemblés autour d’elle et étaient “tellement aimants”.

“Si je les appelais le matin et que je leur disais : « Les gars, je ne peux pas descendre les escaliers », ils disaient : « OK ! Nous ne ferons rien aujourd’hui. Nous ferons d’autres choses. » Netflix nous a même laissé faire une pause de quelques mois pour que je puisse faire mon deuil et trouver un traitement”, a déclaré Applegate.

Le 14 novembre, Applegate a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La cérémonie, qui devait initialement avoir lieu en 2020, a été sa première apparition publique depuis qu’on m’a diagnostiqué la SP.

Ashley Hume de Fox News Digital a contribué à ce rapport