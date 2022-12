Christina Applegate réfléchit à l’apprentissage du diagnostic de SEP lors du tournage de la dernière saison de “Dead to Me”

Christina Applegate a expliqué qu’elle avait la sclérose en plaques lors du tournage de la troisième et dernière saison de son émission Netflix “Dead to Me”.

Lors d’une apparition mercredi dans “The Kelly Clarkson Show”, l’actrice de 51 ans a révélé qu’elle avait de sérieux problèmes de santé avant de recevoir son diagnostic.

“Tourner la série a été la chose la plus difficile que j’ai jamais faite de ma vie parce que j’ai été diagnostiqué pendant le tournage, et je ne savais pas que cela m’arrivait”, a déclaré Applegate à Clarkson, 40 ans.

“Je ne pouvais pas marcher. Ils ont dû utiliser un fauteuil roulant pour m’installer. J’ai paniqué jusqu’à ce que quelqu’un me dise : ‘Tu as besoin d’une IRM.’

CHRISTINA APPLEGATE RÉVÈLE SON RÔLE DANS “DEAD TO ME” POURRAIT ÊTRE LE DERNIER EN RAISON DU DIAGNOSTIC DE LA SP

“Et puis j’ai découvert un lundi après le travail que j’avais la SEP, vous savez, une maladie que je vais avoir pour le reste de ma vie.”

L’ancienne de “Marié… avec enfants” a déclaré, en regardant en arrière, qu’elle avait réalisé qu’il y avait des signes avant-coureurs depuis des années qu’elle souffrait de la maladie chronique, qui affecte le cerveau et le système nerveux central.

“J’ai commencé à penser aux quatre dernières années et j’avais de très petits symptômes”, a-t-elle déclaré. La gagnante d’un Emmy a ajouté qu’elle pensait qu’il était important que les gens le sachent.

“Ne soyons pas tous hypocondriaques et ne courons pas chez le médecin lorsque notre jambe s’affaiblit”, a déclaré Applegate. “Mais ça m’est arrivé il y a quatre ans où nous étions sur le plateau, et je me disais : ‘Je pense que je suis fatigué, tu sais ?’

“Alors ça s’est présenté comme il y a quelques années jusqu’à ce que ça devienne aussi mauvais qu’il l’a fait.”

Applegate a franchement réfléchi au moment où elle a appris son diagnostic.

« Puis-je dire que c’est nul ? » elle a demandé à Clarkson, qui a répondu: “Ouais, tu peux dire ce que tu veux.”

En août 2021, la star de “Anchorman” a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de SEP quelques mois plus tôt. La production de la dernière saison de “Dead to Me” a été interrompue pendant environ cinq mois pendant qu’elle commençait le traitement.

“J’ai été diagnostiqué pendant que nous travaillions, et j’ai dû appeler tout le monde et dire : “J’ai la sclérose en plaques, les gars. Genre, qu’est-ce que c’est f— !”, a-t-elle déclaré à Variety le mois dernier.

“Et puis c’était une sorte d’apprentissage – nous apprenions tous – ce que j’allais être capable de faire. Il devait faire froid, car la chaleur est notre kryptonite. Vous ne pouvez pas travailler ces journées de 18 heures, vous savez? C’était impossible.”

L’actrice a déclaré que les acteurs et l’équipe s’étaient rassemblés autour d’elle et étaient “tellement aimants”.

“Si je les appelais le matin et que je leur disais : « Les gars, je ne peux pas descendre les escaliers », ils disaient : « OK ! Nous ne ferons rien aujourd’hui. Nous ferons d’autres choses. » Netflix nous a même laissé faire une pause de quelques mois pour que je puisse faire mon deuil et trouver un traitement”, a déclaré Applegate.

Plus tôt en novembre, Applegate a déclaré au New York Times qu’elle avait pris 40 livres depuis son diagnostic et qu’elle ne pouvait plus marcher sans utiliser de canne.

“C’est la première fois que quelqu’un va me voir comme je suis. J’ai pris 40 livres, je ne peux pas marcher sans canne. Je veux que les gens sachent que je suis très consciente de tout cela”, a-t-elle déclaré. “Si les gens détestent ça, si les gens adorent ça, si tout ce sur quoi ils peuvent se concentrer, c’est : ‘Ooh, regarde l’infirme’, ce n’est pas à moi de décider. Je suis sûr que les gens vont dire : ‘Je peux ‘t passer outre.'”

Le 14 novembre, Applegate a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La cérémonie, qui devait initialement avoir lieu en 2020, a été sa première apparition publique depuis qu’on m’a diagnostiqué la SP.

Dans une interview avec Variety, Applegate a déclaré que son rôle principal en tant que Jen Harding dans la série à succès pourrait être son dernier travail d’actrice.

“Jen Harding est celle qui – qui sait, très probablement la dernière avec laquelle je jouerai. Avec ma maladie, je ne sais pas à quel point je suis capable”, a-t-elle déclaré.

“Mais c’était un cadeau. C’était un cadeau pour moi.”

La dernière saison de “Dead to Me” est sortie sur Neflix le 17 novembre.

La semaine dernière, il a été annoncé qu’Applegate jouera aux côtés de Brendan Fraser dans une prochaine lecture de table virtuelle du film de vacances classique “It’s A Wonderful Life”.

La table virtuelle 2022 du Ed Asner Family Center intitulée “It’s a Wonderful Life” sera animée par Tom Bergeron et rendra hommage à Judd Apatow et Leslie Mann.

Fraser jouera George Bailey, qui a été interprété à l’origine par Jimmy Stewart dans le film de 1946, avec Applegate prenant le rôle de sa femme Mary, qui a été jouée par Donna Reed.

Le casting étoilé comprend également Seth Rogen, Fred Armisen, JK Simmons, Jean Smart, Ken Jeong, Jim Beaver, Brent Spiner, Phil LaMarr, Chelsea Darnell et Ben Mankiewicz.

L’événement devrait avoir lieu le 11 décembre à 17 h 00, heure du Pacifique, et le produit de la vente des billets bénéficiera au centre familial Ed Asner, qui aide les personnes ayant des besoins spéciaux et leurs familles.