Christina Applegate pleure lors de la cérémonie du Hollywood Walk of Fame lors de sa première apparition publique depuis le diagnostic de SEP

Christina Applegate a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame lundi, peu de temps après avoir annoncé que son rôle dans “Dead to Me” pourrait être son dernier rôle d’acteur.

La cérémonie était la première fois qu’Applegate était vue en public depuis qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques en août 2021. Pour marquer l’occasion, elle arborait du vernis à ongles noir avec des lettres sur chaque doigt épelant “fu MS”.

Au cours de son discours, Applegate a remercié tous ses agents qui ont travaillé avec elle au cours des 28 dernières années, célébrant qu’ils soient ensemble depuis si longtemps, une rareté dans l’entreprise. Elle a dit que sa mère “avait l’habitude de dire que changer d’agent, c’est comme changer de chaise longue sur le Titanic, mais (elle) est coincée avec (la sienne)”, donc ils “descendent” tous ensemble si quelque chose ne va pas.

Applegate a également commencé à pleurer en remerciant ses amis et sa famille d’être là pour elle, en particulier sa fille, qu’elle a qualifiée de “personne la plus importante”.

“Merci de vous tenir à mes côtés pour tout cela”, a-t-elle dit à sa fille Sadie avant de plaisanter sur son diagnostic de SEP. “Oh, au fait, j’ai une maladie. Tu n’as pas remarqué ? Je ne porte même pas de chaussures !” Applegate a taquiné.

CHRISTINA APPLEGATE DIT QUE “UNE CÉRÉMONIE IMPORTANTE” SERA SA PREMIÈRE SORTIE DEPUIS LE DIAGNOSTIC DE LA SP

Tout en acceptant l’honneur, Applegate a expliqué à quel point obtenir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame était important pour elle.

“J’ai eu une vie vraiment intéressante, mais la vie a commencé comme une petite fille qui faisait la queue pour voir le premier ‘Star Wars’ dans cette même rue, dans ce même théâtre, et en regardant ces choses dire, ‘Qui sont ces gens ? Qu’ont-ils fait ? Ont-ils fait quelque chose de bien ? Ont-ils fait quelque chose de mal ? Quoi que ce soit, j’en veux un », se souvient Applegate. « ‘J’en veux un !’ J’avais cinq ans. Ce jour signifie plus pour moi que vous ne pouvez l’imaginer.

CHRISTINA APPLEGATE RÉVÈLE SON RÔLE DANS “DEAD TO ME” POURRAIT ÊTRE LE DERNIER EN RAISON DU DIAGNOSTIC DE LA SP

Au cours de la cérémonie, les co-stars de “Marié… avec enfants” d’Applegate ont rendu des hommages touchants à l’actrice, non seulement en complimentant son travail impressionnant, mais aussi en louant sa force à travers les nombreux défis qu’elle a endurés tout au long de sa vie.

“Humilité, humour, courage, grâce, bravoure, je t’ai vu tout porter. Tu es en haut de ma liste des professeurs de la vie depuis que tu as 16 ans”, a déclaré Katey Sagal. “Je t’ai regardé manœuvrer le monde dans lequel tu t’es retrouvé avec une maturité au-delà de tes années. Tes problèmes de santé familiale, à travers de très mauvais petits amis, des choix d’adolescents incroyables, je t’ai regardé. Je t’ai vu grandir, et quoi qu’il arrive, tu n’arrêtais pas de montrer up, pour vous-même, mais aussi très certainement pour ceux que vous aimiez.”

“Je vous ai vu, au plus haut niveau avec amour et un énorme succès, couplé à des défis extrêmes, mais vous êtes arrivé avec ces épaules et vous supportez le poids, et vous vous pliez, et vous ne vous cassez pas”, a ajouté Sagal. “Votre humilité et votre révérence nous permettent à tous de plier avec vous.”

David Faustino a félicité Applegate pour son travail, affirmant qu’elle avait eu l’occasion “de jouer des rôles formidables et de les jouer avec un” T “, mentionnant spécifiquement “Dead to Me”, dans lequel il a dit qu’elle et Linda Cardellini avaient donné “une puissance les performances.”

Dans une récente interview avec Variety, Applegate a révélé que son rôle de Jen Harding dans “Dead to Me” pourrait potentiellement être son dernier rôle d’actrice en raison de sa bataille en cours contre la SEP.

“Jen Harding est celle qui – qui sait, peut-être la dernière avec laquelle je jouerai. Avec ma maladie, je ne sais pas à quel point je suis capable”, a déclaré Applegate.

Applegate s’est rappelé avoir appris le diagnostic alors qu’il travaillait sur la troisième et dernière saison de l’émission et qu’il avait dû le faire savoir à tout le monde. Elle a expliqué qu’à partir de ce moment-là, le tournage consistait à apprendre ce qu’elle était capable de faire et à s’adapter à ses différents besoins, comme le besoin de filmer dans des environnements froids.

“Si je les appelais le matin et que je leur disais : « Les gars, je ne peux pas descendre les escaliers », ils disaient : « OK ! Nous ne ferons rien aujourd’hui. Nous ferons d’autres choses. » Netflix nous a même laissé faire une pause de quelques mois pour que je puisse faire mon deuil et trouver un traitement”, a déclaré Applegate.

En raison de l’imprévisibilité de sa maladie, Applegate ne sait pas si elle agira à nouveau un jour, affirmant que cela dépend de “ce que je suis capable de faire”.

“Je suis assez convaincu que c’était ça, tu sais? Mais qui sait – je vais probablement m’ennuyer d’être dans ma chambre”, a déclaré Applegate.