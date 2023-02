Christina Applegate fait allusion à sa retraite alors qu’elle lutte contre la SP – National

Christina Applegate a révélé qu’elle ne reviendrait peut-être pas sur le plateau dans un avenir proche à mesure que sa sclérose en plaques (SEP) progresse. Le Marié avec des enfants alun a reçu un diagnostic de maladie auto-immune chronique en 2021.

Dans un profil avec le Los Angeles Times, Applegate a déclaré que les prochains Screen Actors Guild Awards seront probablement sa “dernière remise de prix en tant qu’acteur, donc c’est un gros problème”.

Applegate est nominée pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans une série comique pour son rôle de Jen Harding dans l’émission sombre de Netflix Mort pour moi.

La SEP est une maladie dégénérative qui attaque le système nerveux central. Elle peut affecter la vision, la mémoire, l’équilibre et la mobilité et les symptômes courants comprennent la raideur musculaire, les vertiges et les troubles cognitifs. À l’heure actuelle, il n’existe aucun remède, selon la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Applegate a déclaré au LA Times qu’elle prévoyait de continuer à travailler sur la production et le développement, mais agir sur le plateau pourrait être hors de question compte tenu de son état actuel.

« En ce moment, je ne m’imaginais pas me lever à 5 heures du matin et passer 12 à 14 heures sur un plateau ; Je n’ai pas ça en moi en ce moment”, a-t-elle déclaré, même si Applegate prévoit de “faire une tonne de voix off pour gagner de l’argent afin de s’assurer que ma fille est nourrie et que nous sommes logés”.

Applegate a précédemment révélé qu’elle avait besoin d’une canne pour marcher.

J’ai une cérémonie très importante à venir. Ce sera ma première sortie depuis mon diagnostic de SEP. Les bâtons de marche font désormais partie de ma nouvelle normalité. Merci @neowalksticks pour ces beautés. Restez à l’écoute pour voir ceux qui font la coupe pendant une semaine de trucs. pic.twitter.com/O543p1G4vS – Christina Applegate (@1capplegate) 27 octobre 2022

Applegate a révélé son diagnostic de SEP en août 2021, lors du tournage Mort pour moi troisième et dernière saison. L’émission a dû faire une pause dans le tournage après qu’Applegate ait commencé à ressentir «des douleurs et des tremblements dans les jambes», ce qui a conduit à son diagnostic.

L’acteur a insisté pour revenir terminer la saison, alors même que la maladie progressait, ce qui s’est avéré être une expérience vulnérable.

“J’étais une épave tous les jours, mais la majeure partie de cette épave aurait lieu dans ma caravane par moi-même”, a déclaré Applegate. “Mais il y avait des moments où je m’effondrais sur le plateau et je disais:” Je ne peux pas, nous devons faire une pause, j’ai besoin d’une demi-heure “, et tout le monde était si aimant que ça allait.”

Applegate a expliqué à quel point il était significatif d’agir aux côtés de la co-star et amie Linda Cardellini, qui joue Judy Hale dans la comédie Netflix, affirmant que parfois le “décor disparaissait”.

“Tout le monde a en quelque sorte disparu, et c’était nous deux en tant que meilleurs amis, nous nous soutenons, nous aimons et nous disons au revoir. J’aimerais dire qu’il y avait des compétences en jeu, mais en réalité, Linda et moi avons tout simplement disparu.

La dernière saison de Mort pour moi diffusé en novembre 2022, mais Applegate a déclaré qu’il lui avait fallu “des mois” avant de pouvoir le regarder.

“Je n’aime pas me voir en difficulté”, a-t-elle déclaré au LA Times. “De plus, j’ai pris 40 livres à cause de l’inactivité et des médicaments, et je ne me ressemblais pas, et je ne me sentais pas moi-même.”

“À un moment donné, j’ai pu prendre mes distances avec mon propre ego et réaliser à quel point c’était une belle télévision. Toutes les scènes dans lesquelles je n’étais pas étaient tellement amusantes à voir et à vivre pour la toute première fois », a-t-elle ajouté.

Le Canada a l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde, avec environ 90 000 Canadiens vivant avec la maladie, selon la Société de la sclérose en plaques. Environ 12 Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour.