Christina Applegate dit qu’elle est nerveuse à propos de la première remise de prix depuis le diagnostic de SEP

Christina Applegate a déclaré cette semaine qu’elle était “nerveuse” d’assister à sa première remise de prix depuis 2019 et depuis qu’elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2021.

“Ce dimanche sera donc la première cérémonie de remise de prix à laquelle j’assiste depuis 2019. Et la première depuis MS. NERVOUS ! Mais reconnaissant envers @CriticsChoice de m’avoir inclus”, a tweeté Applegate jeudi.

Elle est nominée pour son rôle de Jen Harding dans “Dead to Me”.

L’actrice est également nominée pour la meilleure actrice aux Screen Actors Guild Awards en février.

“Merci @SAGawards pour cette nomination aujourd’hui !” elle a écrit mercredi. “Je suis fier d’être membre de ce syndicat depuis 1975. J’ai eu une année incroyablement difficile, et aujourd’hui cela m’a fait sourire. Beaucoup d’amour à mes pairs et à ma douce Jean Smart et aux autres femmes incroyables à côté desquelles je marche.”

Il s’agit de sa troisième nomination pour “Dead to Me” aux Critics Choice Awards.

En novembre dernier, Applegate a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Avant la cérémonie, elle avait taquiné qu’elle essayait de choisir entre plusieurs cannes “fantaisies” à utiliser lors de la cérémonie, ce qui, selon elle, était son premier événement majeur depuis son diagnostic.

“Les bâtons de marche font désormais partie de ma nouvelle normalité”, écrivait Applegate à l’époque. Elle a accepté son étoile pieds nus en tweetant : “Pour certaines personnes atteintes de SEP, la sensation des chaussures peut faire mal ou nous faire perdre l’équilibre. Alors aujourd’hui, j’étais moi. Pieds nus.”

Applegate a été diagnostiquée au milieu du tournage de la dernière saison de “Dead to Me”, mais après une pause de cinq mois au cours de laquelle elle a été soignée, elle est revenue et a terminé la série.

Elle a dit que les acteurs et l’équipe étaient extrêmement favorables.

“Si je les appelais le matin et que je leur disais : « Les gars, je ne peux pas descendre les escaliers », ils disaient : « OK ! Nous ne ferons rien aujourd’hui. Nous ferons d’autres choses » », a déclaré Applegate. Kelly Clarkson l’année dernière. “Netflix nous a même laissé faire une pause de quelques mois pour que je puisse faire mon deuil et trouver un traitement.”

L’actrice de “Bad Moms” a également lutté contre le cancer du sein en 2008 et a subi une double mastectomie, et s’est fait retirer les ovaires et les trompes de Fallope.