Christina Applegate dit que les SAG Awards pourraient être “la dernière remise de prix en tant qu’acteur”

Christina Applegate continue de laisser entendre qu’elle pourrait prendre sa retraite et que son rôle de Jen Harding dans “Dead To Me” sera son dernier.

Lors d’une récente interview, Applegate a expliqué à quel point il serait difficile pour elle de filmer une autre émission de télévision à ce stade de sa vie.

“En ce moment, je ne pouvais pas imaginer me lever à 5 heures du matin et passer 12 à 14 heures sur un plateau”, a déclaré Applegate au Los Angeles Times. “Je n’ai pas ça en moi en ce moment.”

Applegate est nominée pour un Screen Actor’s Guild Award pour son rôle dans “Dead To Me”, et en parlant de la série, elle a révélé “c’est probablement ma dernière remise de prix en tant qu’acteur, donc c’est un gros problème”.

CHRISTINA APPLEGATE RÉVÈLE COMMENT ELLE FAIT FACE À LA SP : “MON BOUCLIER D’HUMOUR ME GARDE BIEN”

L’actrice a annoncé en août 2021 qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques (SEP).

Applegate a été franc sur la difficulté pour elle de filmer la dernière saison de la populaire émission Netflix après avoir reçu son diagnostic pendant la production.

“Tourner la série a été la chose la plus difficile que j’ai jamais faite de ma vie parce que j’ai été diagnostiquée pendant le tournage, et je ne savais pas que cela m’arrivait”, a déclaré Applegate sur “The Kelly Clarkson Show” en décembre 2022. ” Je ne pouvais pas marcher. Ils ont dû utiliser un fauteuil roulant pour m’installer. Je paniquais jusqu’à ce que quelqu’un me dise : “Tu as besoin d’une IRM.””

Applegate se souvient avoir dû appeler toutes les personnes avec lesquelles elle travaillait pour les informer de son diagnostic, les félicitant pour la manière dont sa maladie avait été gérée.

CHRISTINA APPLEGATE RÉVÈLE SON RÔLE DANS “DEAD TO ME” POURRAIT ÊTRE LE DERNIER EN RAISON DU DIAGNOSTIC DE LA SP

“Si je les appelais le matin et que je leur disais : « Les gars, je ne peux pas descendre les escaliers », ils disaient : « OK ! Nous ne ferons rien aujourd’hui. Nous ferons d’autres choses. » Netflix nous a même laissé faire une pause de quelques mois pour que je puisse faire mon deuil et trouver un traitement”, a déclaré Applegate à Variety en novembre 2022.

Bien que son rôle dans la série lui ait valu un Critics Choice Award et une nomination aux Screen Actors Guild Award cette année, Applegate a révélé au Los Angeles Times qu’elle n’a pas pu apprécier de regarder la dernière saison.

“Je n’aime pas me voir en difficulté. J’ai pris 40 livres à cause de l’inactivité et des médicaments, et je ne me ressemblais pas, et je ne me sentais pas moi-même”, a-t-elle déclaré. “À un moment donné, j’ai pu prendre mes distances avec mon propre ego et réaliser à quel point c’était une belle télévision. Toutes les scènes dans lesquelles je n’étais pas étaient tellement amusantes à voir et à vivre pour la toute première fois.”

Bien qu’elle ne se voit plus jouer à l’écran, la star de “Married With Children” n’est pas prête à laisser l’entreprise complètement derrière elle, notant qu’elle pourrait se voir produire et “faire une tonne de voix off pour faire un peu d’argent pour s’assurer que (sa) fille est nourrie et (qu’elle est) logée.”

La fille d’Applegate a soutenu sa mère tout au long de tout cela, l’accompagnant aux Critics Choice Awards plus tôt cette année et assise dans le public pendant que sa mère était honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Lors du discours d’acceptation d’Applegate lors de la cérémonie du Walk of Fame, l’actrice a qualifié sa fille de “personne la plus importante”, ajoutant “merci d’être à mes côtés pour tout cela”.