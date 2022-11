Christina Applegate brille lors de sa première apparition publique depuis le diagnostic de SEP – National

Christina Applegate a célébré sa cérémonie du Hollywood Walk of Fame lundi, marquant la première apparition publique de l’acteur depuis qu’elle a révélé son diagnostic de sclérose en plaques.

Applegate, rapporte Variety, était censée obtenir son étoile sur le Walk of Fame en 2020, mais la cérémonie a été retardée par la pandémie de COVID-19. Elle a annoncé son diagnostic sur Twitter l’année suivante alors qu’elle tournait la dernière saison de sa comédie Netflix Mort pour moi.

“Salut les amis. Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué une SEP », lit-on dans le tweet. “Son été un voyage étrange. Mais j’ai été tellement soutenu par des gens que je connais qui ont aussi cette condition. La route a été difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. À moins qu’un connard ne le bloque.

Salut les amis. Il y a quelques mois, j’ai reçu un diagnostic de SEP. Ce fut un voyage étrange. Mais j’ai été tellement soutenu par des gens que je connais qui ont aussi cette condition. La route a été difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. A moins qu’un connard ne le bloque. – Christina Applegate (@1capplegate) 10 août 2021

Avant la célébration de lundi, Applegate a déclaré au New York Times que ce serait “la première fois que quelqu’un me verra comme je suis”.

«J’ai pris 40 livres; Je ne peux pas marcher sans canne. Je veux que les gens sachent que je suis très consciente de tout cela », a-t-elle déclaré lors de l’interview.

Elle a également partagé une photo de plusieurs de ses cannes, disant à ses abonnés Twitter qu’elle essayait de décider laquelle elle utiliserait pour “une cérémonie très importante à venir”.

J’ai une cérémonie très importante à venir. Ce sera ma première sortie depuis mon diagnostic de SEP. Les bâtons de marche font désormais partie de ma nouvelle normalité. Merci @neowalksticks pour ces beautés. Restez à l’écoute pour voir ceux qui font la coupe pendant une semaine de trucs. pic.twitter.com/O543p1G4vS – Christina Applegate (@1capplegate) 27 octobre 2022

Applegate était tout sourire lors de la cérémonie du Walk of Fame, apparaissant pieds nus sur le tapis rouge entouré d’amis et de co-stars.

Elle était là pour soutenir Applegate Marié avec des enfants co-stars Katey Sagal et David Faustino, ainsi que son Mort pour moi co-vedette Linda Cardellini et la créatrice de la série, Liz Feldman.

Christina Applegate était entourée d’amour – sous la forme de sa meilleure amie Dead To Me Linda Cardellini et de sa famille mariée avec enfants Katey Sagal et David Faustino – alors que sa carrière vraiment emblématique a été honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame aujourd’hui. pic.twitter.com/Ft5ZY6Pg7j – Netflix (@netflix) 14 novembre 2022

Selon NBC, la star d’Applegate se trouve à côté des stars de Sagal et Ed O’Neill, qui ont joué son père sur Marié avec des enfants.

Applegate a été célébrée pour sa longue carrière, ayant fait ses débuts à la télévision sur Jours de nos vies juste un an après sa naissance en tant que petit fils du personnage joué par sa vraie mère, Nancy Priddy.

Elle a joué de petits rôles dans plusieurs films et émissions tout au long de son enfance et de son adolescence, mais son rôle principal était de jouer Kelly Bundy, la belle et sarcastique fille de Marié avec des enfants.

Son étoile a continué de monter lorsqu’elle a reçu un Emmy pour une actrice invitée exceptionnelle dans une série comique pour son interprétation de la sœur aînée de Rachel Green (Jennifer Aniston) dans Amis.

Elle a également été nominée pour un Tony Award de la meilleure actrice pour son rôle de danseuse de taxi Charity Hope Valentine dans la reprise de 2005 de Douce Charité.

Les crédits du film d’Applegate incluent le Présentateur la franchise, Ne dis pas à maman que la baby-sitter est morte, Mauvaises mamans, Laissez-passer de la salle et La chose la plus douce.

Applegate est montée sur le podium lors de la cérémonie du Walk of Fame assistée de Sagal, qui est restée sur scène avec elle pendant son discours.

Elle a commencé à pleurer en parlant de sa fille et en la remerciant pour son soutien.

“La personne la plus importante au monde est ma fille”, a déclaré Applegate. “Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Tu es si belle et gentille et intelligente et intéressante. Je suis béni chaque jour où je peux me réveiller et t’emmener à l’école…. Merci d’avoir été à mes côtés à travers tout cela.

Pour Applegate, le tournage de la nouvelle saison de Mort pour moi – une comédie dramatique dans laquelle elle joue Jen, une agente immobilière veuve – n’était pas une mince affaire. Elle a décidé de participer pleinement à la production malgré son diagnostic car elle sentait qu’elle avait une “obligation” envers l’histoire et ses collègues sur le plateau.

Applegate a eu du mal à travailler aussi dur ou aussi longtemps qu’elle avait pu le faire auparavant, surtout dans la chaleur. Elle avait du mal à descendre les escaliers de sa caravane et devait souvent utiliser un fauteuil roulant sur le plateau. Certains jours, Applegate ne pouvait pas fonctionner du tout.

Cependant, grâce à un blocage avisé de la caméra (et à l’aide d’un technicien du son et d’une amie de longue date qui lui a tenu les jambes pour certaines scènes), la saison était terminée.

Applegate a déclaré au New York Times qu’elle aurait souhaité avoir prêté plus d’attention aux signes avant-coureurs de la SEP, notamment les étourdissements, les picotements et l’engourdissement de ses extrémités, avant le diagnostic.

Bien qu’elle prétende avoir traité sa maladie, elle ne l’a pas accepté.

“Acceptation? Non. Je n’accepterai jamais cela », a-t-elle déclaré. “Je suis énervé.”

