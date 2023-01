Christina Applegate assiste aux Critics Choice Awards, la première cérémonie de remise des prix depuis le diagnostic de SEP

Christina Applegate a assisté à sa première remise de prix depuis qu’elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques (SEP) dimanche.

Applegate, 51 ans, a sauté le tapis rouge mais a été vue à l’intérieur des Critics Choice Awards vêtue de noir. Elle a même choisi une canne assortie à sa tenue.

L’actrice a également dédié sa manucure à sa série “Dead to Me”. Applegate portait une couleur sombre avec les mots “Jen” et “Judy” peints dessus en l’honneur d’elle et des personnages de Linda Cardellini.

Elle a été nominée pour la meilleure actrice dans une série comique pour son interprétation de Jen Harding dans l’émission Netflix.

La semaine dernière, Applegate a admis qu’elle était “nerveuse” à propos de l’événement.

“Ce dimanche sera donc la première cérémonie de remise de prix à laquelle j’assiste depuis 2019. Et la première depuis MS. NERVOUS ! Mais reconnaissant envers @CriticsChoice de m’avoir inclus”, a tweeté Applegate jeudi.

Applegate a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de SEP en août 2021.

“Salut les amis. Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué la SEP”, avait-elle écrit sur Twitter à l’époque.

“Ce fut un voyage étrange. Mais j’ai été tellement soutenu par des gens que je connais qui souffrent également de cette maladie”, a poursuivi Applegate. “Ça a été une route difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. À moins qu’un trou ne la bloque.”

Dans un tweet séparé, elle a ajouté : “Comme l’a dit l’un de mes amis atteint de SEP, “nous nous réveillons et prenons les mesures indiquées”. Et c’est ce que je fais.”

Applegate a emmené ses fans dans son parcours de santé et a récemment partagé un aperçu de la sélection d’une canne pour une “cérémonie chic” en octobre.

“Ce sera ma première sortie depuis mon diagnostic de SEP”, a écrit Applegate à côté d’une photo de quatre options. “Les bâtons de marche font désormais partie de ma nouvelle normalité. Merci @neowalksticks pour ces beautés. Restez à l’écoute pour voir lesquels feront la différence pendant une semaine.”

