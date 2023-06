Christina Applegate aborde l’avenir en tant qu’actrice au milieu d’un diagnostic de SEP

Deux ans après avoir annoncé son diagnostic de sclérose en plaques, Christina Applegate n’abandonnera pas tout à fait l’espoir de pouvoir un jour agir à nouveau.

Tout en acceptant le TV Legacy Award au Variety’s TV Fest, Applegate a fait allusion à l’incertitude de sa carrière alors qu’elle réfléchissait à l’obtention d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame l’automne dernier.

« Merci beaucoup d’avoir été si compréhensif alors que je traverse cette nouvelle partie de ma vie », a-t-elle commencé en s’adressant au public. « Je ne sais pas si je vais continuer à jouer. Je ne sais pas si je peux, j’adorerais. Ça me manque. Ça me manque tellement. Je ne sais tout simplement pas. Comme une lutte quotidienne pour marcher et pour bouger, etc. Mais je suis tellement contente d’avoir terminé avec une émission comme « Dead to Me » », a-t-elle noté à propos de la série Netflix dont le tournage s’est terminé en 2022.

« Nous ne savons pas quel sera mon avenir en tant qu’actrice », a-t-elle déclaré à Variety. « Comment puis-je gérer cela? Comment puis-je aller sur un plateau et décider de ce dont j’ai besoin aussi loin que mes limites, physiquement? »

Applegate a été grandement soutenue par le casting de « Dead to Me » au milieu de sa bataille contre la SEP. Lorsque son équilibre a commencé à vaciller, les jambes d’Applegate ont été tenues hors champ.

« Je ne sais pas qui sera aussi aimant et compréhensif que ce groupe de personnes », a-t-elle expliqué à propos de l’équipe.

En regardant l’émission, Applegate admet qu’elle pouvait sentir sa douleur à travers l’écran.

« Je pouvais voir la douleur atroce que j’éprouvais chaque jour où j’étais là-bas et je ne voulais pas la revivre », a-t-elle expliqué. « J’ai dû le prendre à petites doses mais je pense que c’est un beau travail. Je suis tellement reconnaissant à Liz [Feldman] pour avoir vu que je l’avais en moi », a-t-elle déclaré à propos du réalisateur de l’émission.

Elle était également élogieuse de sa co-star, Linda Cardellini, qui était la partenaire ultime dans le crime.

« Si c’est mon dernier travail, Dieu merci, c’était avec elle », a-t-elle déclaré.

Ne sachant pas si elle reviendra devant la caméra, Applegate a commencé à travailler sur différents types de projets, y compris le doublage ainsi qu’un podcast.