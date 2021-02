La star de FLIP ou Flop, Christina Anstead, a critiqué les fans qui ont affirmé qu’elle était « trop ​​maigre » et ont insisté pour que « je mange! »

La personnalité de la télévision a affronté ses critiques après sa séparation d’avec son mari Anthony.

La femme de 37 ans a partagé vendredi un selfie avec un miroir complet du corps, qu’elle a sous-titré: « Ma tenue préférée noir sur noir sur noir 🖤 #johnnycashvibes. «

dans le photo, Christina portait un jean skinny noir déchiré aux genoux, un pull noir avec le logo Chanel et des bottes noires.

Les fans ont fui vers la section des commentaires pour noter à quel point elle était maigre, avec une personne écrivant: « Elle a l’air triste et mince. »

Un autre fan a commenté: « Ça va Christina? »

Christina lui a adressé leurs préoccupations dans un Vidéo de l’histoire Instagram vendredi.

Elle a dit à ses followers: «Les gens disent que j’ai l’air vraiment maigre ou que j’ai besoin de manger.

« C’est en fait le poids que j’ai toujours pesé. »

Christina a ajouté: « Vous venez de me regarder avoir des bébés, puis revenir à mon poids initial.

« Alors ne t’inquiète pas, tout va bien. »

La personnalité de la télévision a sous-titré la vidéo: « Chill people. Je mange et je mange sainement. »

En septembre, Christina a révélé elle et son mari Ant Anstead s’étaient séparés.

À côté d’une photo qui a pris l’ancien couple en train de marcher sur la plage, elle a écrit sur Instagram: «Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer.

«Nous nous sommes reconnaissants les uns pour les autres et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité.

« Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. »

L’ancien couple s’est lié pour la première fois en octobre 2017 et s’est marié un an plus tard lors d’un mariage sur le thème des merveilles d’hiver qui a eu lieu à leur domicile à Newport Beach.

Christina et Ant, 41 ans, ont accueilli leur fils Hudson en septembre 2019.

Elle était auparavant mariée à sa co-star de Flip ou Flop Tarek El Moussa de 2009 à 2018.

L’ancien couple partage son fils Brayden, cinq ans, et sa fille Taylor, neuf ans.

Pendant ce temps, Ant partage sa fille Amelie, 16 ans, et son fils Archie, 14 ans, avec son ex-femme Louise Herbert.

La nouvelle de la scission de Christina est venue peu de temps après que Tarek, 39 ans, a annoncé son engagement à Vendre Sunset étoile Heather Rae Young.

Le couple s’est fiancé alors qu’ils célébraient leur premier anniversaire sur l’île de Catalina, Los Angeles côte.