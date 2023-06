Christina Aguilera porte une combinaison transparente scintillante pour le concert NYC Pride – Hollywood Life

Voir la galerie







Christina Aguilera a tué sa performance et sa tenue alors qu’elle clôturait le concert de Pride Island à New York le dimanche 25 juin. La pop star de 42 ans a porté une combinaison sexy sur scène où elle a interprété « Genie in a Bottle », « What A Girl Wants » et plusieurs de ses chansons les plus emblématiques. La combinaison transparente de Christina avait des paillettes arc-en-ciel qui faisaient briller toute la tenue pour le spectacle.

Le corps de Christina était incroyable dans son ensemble moulant sur scène. Elle avait ses cheveux blonds emblématiques coiffés en trois grosses nattes. Alors que Christina sortait sur scène, elle a crié à la foule: « Qu’est-ce qui se passe, New York Pride?! » Le public a été gonflé pour Christina, qui a chanté un mélange de ses chansons préférées des fans, notamment « Your Body » et « Dirrty ». Elle a également fait ressortir Un grand grand mondec’est Ian Axelle pour interpréter leur collaboration émotionnelle « Say Something » et a accueilli Adam Lambert sur scène pour interpréter « Lady Marmalade ».

Plus à propos Christina Aguilera

Christina a parlé davantage à ses fans dans le public et a exprimé sa gratitude pour leur soutien tout au long de sa carrière de plusieurs décennies. « Cela a été un si long et beau voyage dans ma carrière, et j’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle aujourd’hui à ce stade », a-t-elle déclaré selon Panneau d’affichage. « Merci beaucoup les gars de m’avoir donné tout ce qu’une fille aurait pu demander. Je veux tout te rendre à ce stade. Vous méritez tout cela et plus encore.

Le Burlesque La star a également réitéré son soutien à la communauté LGBTQ + pour le mois de la fierté devant la foule. « Il y a des moments où nous cherchons des réponses et cherchons de l’espoir. Il y a beaucoup de choses sombres en ce moment. Nous sommes ici ce soir et nous sommes à l’unisson pour être libres d’être nous-mêmes », a déclaré Christina. «Parfois, nous devons nous rappeler de garder espoir et de souhaiter bonne chance aux autres, même dans les moments les plus sombres. Alors mettons de bons voeux dans le monde », a-t-elle ajouté. « Voici l’espoir d’un bel avenir. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Taylor Swift, Beyonce et bien d’autres célèbrent le début de la fierté avec des hommages incroyables : voir les messages

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.