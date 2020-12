Rien ne peut apporter Christina Aguilera vers le bas aujourd’hui.

La chanteuse « Beautiful » a célébré son 40e anniversaire le vendredi 18 décembre en partageant une note sincère à Instagram d’embrasser le processus de vieillissement.

« Cher 40, quel beau concept … non seulement avoir 40 ans, mais ARRIVER à 40 ans! » elle a écrit. « Cette stigmatisation sociale toujours présente existe autour du vieillissement, mais je l’ai TOUJOURS embrassé! Je suis pour toujours une vieille âme et j’apprécie la sagesse, la grâce et la beauté qui accompagnent chaque nouvelle année de vie. »

Reconnaissant que cela a été un «tourbillon d’un an», Christina a déclaré que le moment était venu de faire des choix difficiles mais importants.

«J’ai entendu dire que certaines de vos meilleures vies sont vécues dans la quarantaine», a-t-elle poursuivi. « Vous arrêtez de vous foutre de tous les taureaux – t … la clarté vous envahit, et une nouvelle intention s’installe à chaque mouvement que vous faites. Je crois vraiment que le meilleur est encore à venir et je suis PRÊT pour il. »