Matthew a souhaité à leur fille un joyeux 6e anniversaire en août, en écrivant sur Instagram, « Ça a été si doux-amer de te voir grandir sous mes yeux. Tu aimes les serpents mais tu me donnes des papillons et je ne pourrais pas être plus excité de te voir déployer tes ailes et voler. Je serai là pour chaque vol. Je je t’aime. »

Et plus tôt ce mois-ci, Christina a célébré son 40e anniversaire en brisant les stigmates entourant le vieillissement.

« Cher 40, quel beau concept … non seulement avoir 40 ans, mais ARRIVER à 40 ans! » elle a écrit sur les réseaux sociaux. « Cette stigmatisation sociale toujours présente existe autour du vieillissement, mais je l’ai TOUJOURS embrassé! Je suis pour toujours une vieille âme et j’apprécie la sagesse, la grâce et la beauté qui accompagnent chaque nouvelle année de vie. »

L’artiste « Reflection » a également montré ses courbes sur TikTok, se pavanant à Megan Thee étalonla chanson « Body » alors qu’elle portait un body noir et or. Quarante n’ont jamais été aussi beaux!

Jetez un œil aux tenues les plus emblématiques de Xtina à l’écran et hors écran.