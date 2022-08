Christina Aguilera en body en dentelle rouge à Londres : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JoanneRoberts / BACKGRID

Salut à la reine ! Christina Aguilera a prouvé qu’elle était la showman ultime lors de sa performance éblouissante lors d’un concert à Londres. La chanteuse de “Dirrty”, 41 ans, est montée sur scène à l’O2 Arena le vendredi 6 août pour offrir à ses fans exactement ce qu’ils voulaient : Xtina en extra ! Portant un body en dentelle rouge, un trench-coat éblouissant et des cuissardes en cuir, Christina était à chaque centimètre près la pop star qui repoussait les limites.

Le spectacle à couper le souffle est venu quelques jours seulement après l’ancien La voix juge avait l’air prête pour un été chaud entre filles quand elle a partagé des clichés grésillants d’elle-même se prélassant dans un bikini string blanc. L’air carrément divine et fabuleuse, Christina a légendé les photos parfaites, “M’aimer pour moi!”

Alors que Christina l’a tué dans le département de la garde-robe lors de ses récentes performances sur scène et apparitions lors d’événements sur le tapis rouge, elle s’est assurée d’exprimer son soutien à son homologue pop star Britney Spears après que la chanteuse ait récemment vu sa tutelle annulée par un tribunal. Les deux femmes ont pratiquement grandi ensemble dans l’industrie après avoir commencé comme castmates sur le Club Mickey Mouse.

“C’est un sujet auquel je veux vraiment faire attention car je ne veux jamais parler à tort et à travers de quelqu’un pour qui j’ai tant de respect et d’admiration. Mais je suis tellement heureuse », a déclaré Christina Le spectacle d’Enrique Santos lors d’un entretien en janvier. «Je dirai simplement ce que je me sens à l’aise de dire, comme je l’ai déjà dit, que j’ai déclaré ne pourrait pas être plus heureux pour elle. Chaque femme mérite de se sentir autonome et de s’en approprier, comme elle l’entend.

En juin 2021, Christina s’est également exprimée après que Britney a lancé un appel émotionnel aux tribunaux pour mettre fin à la tutelle, que le chanteur “Toxic” a jugée abusive. “A une femme qui a travaillé dans des conditions et sous une pression inimaginables pour la plupart, je vous promets qu’elle mérite toute la liberté possible pour vivre sa vie la plus heureuse”, a tweeté Christina à l’époque. “Mon cœur va à Britney. Elle mérite tout l’amour et le soutien VRAI du monde.