Christina Aguilera a célébré vendredi son anniversaire marquant en embrassant «arriver à 40 ans».

L’artiste lauréate d’un Grammy Award a écrit un message qu’elle a publié sur les réseaux sociaux à propos de la stigmatisation liée au vieillissement, mais a expliqué qu’elle était enthousiasmée par le vieillissement.

« Cette stigmatisation sociale toujours présente existe autour du vieillissement, mais je l’ai TOUJOURS embrassé! Je suis pour toujours une vieille âme et j’apprécie la sagesse, la grâce et la beauté qui accompagnent chaque nouvelle année de vie », écrit-elle. « Je chéris la croissance qui vient avec l’âge et j’accueille les connaissances des grands qui sont venus avant moi. »

Aguilera a reconnu l’importance de ce grand anniversaire pendant une année où «notre monde a été renversé», mais dit qu’elle est «profondément émue et bénie» par sa vie et reste optimiste quant à l’avenir.

L’ancienne coach de « Voice » a partagé son enthousiasme pour ce qui allait se passer dans sa prochaine décennie.

«J’ai entendu dire que certaines de vos meilleures vies sont vécues dans la quarantaine», a-t-elle écrit, ajoutant qu’il y avait un air de moins se soucier des petites choses qui viennent avec l’âge. « La clarté vient sur vous, et une nouvelle intention s’installe à chaque mouvement que vous faites. Je crois vraiment que le meilleur reste à venir et je suis prêt pour cela. »

Aguilera a noté qu’elle est maintenant une « femme adulte » qui a enduré sa juste part de luttes tout au long de sa vie, elle attend avec impatience « les nombreuses histoires qui restent à raconter et à révéler ».

«Je suis à un endroit de ma vie où je suis propriétaire de qui j’ai été, j’embrasse la nouvelle femme que je suis aujourd’hui et j’attends avec impatience les nouveaux chapitres qui façonneront qui je deviendrai.

L’artiste a terminé sa note en remerciant les «âmes rares et belles» qui sont à ses côtés depuis 20 ans dont son équipe et ses enfants.

«Alors, 40 ans, faisons ça (jurons). Tu n’as aucune idée de ce que j’ai prévu pour toi. J’espère que tu es prête», a-t-elle conclu.

Plus:Tout ce que vous vouliez savoir sur le concours de chant de NBC ‘The Voice’