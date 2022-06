Christina Aguilera dépoussière ‘Dirrty’, interprète ‘Lady Marmalade’ avec Mya à LA Pride

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Christina Aguilera est montée sur scène au festival de musique LA Pride au parc historique d’État de Los Angeles samedi soir.

La chanteuse de 41 ans a interprété quelques-uns des succès qui ont fait d’elle un nom familier, y compris une interprétation sauvage de « Dirrty » de 2002.

Elle a dansé devant des milliers de fêtards au cœur du centre-ville, vêtue d’un body en cuir rouge audacieux avec un trench-coat assorti.

À un moment donné, Aguilera s’est associée à une autre puissance vocale alors que Mya la rejoignait sur scène pour une interprétation de leur remake à succès classique, « Lady Marmalade ».

Christina Aguilera et Mya ont enregistré « Lady Marmalade » avec Pink et Lil’ Kim en avril 2001 pour la bande originale du film « Moulin Rouge ».

Aguilera a demandé l’aide d’un autre ami de longue date pour une surprise étoilée alors que Paris Hilton a choqué le public avec un DJ set au milieu de la performance d’Aguilera. L’une des premières chansons de l’ensemble de Hilton était « Toxic » de son amie et alun de Disney Channel d’Aguilera, Britney Spears.

Hilton était l’un des rares invités à assister au petit mariage de Britney jeudi chez elle à Thousand Oaks, en Californie.

Elle, ainsi que Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, maman Kathy Hilton et Donatella Versace ont vu Spears et Sam Asghari dire « oui » après plus de cinq ans de fréquentation et près de neuf mois après avoir proposé une bague de fiançailles de 70 000 $.

« Il y a une chanson spéciale que je voulais faire pour vous, car c’est une soirée tellement emblématique, alors c’est parti », a déclaré Hilton. « Je vous aime tellement les gars. Bonne fierté ! Je vous aime LA. »

Après le cri musical, Hilton a surpris la foule et a interprété son tube classique, « Stars are Blind ».

Aguilera, l’ancien mentor de Voice, a porté les couleurs du drapeau Pride pour chanter « Beautiful » et a félicité la foule pour l’avoir acceptée au cours des deux dernières décennies.

« Oh mon Dieu. Merci beaucoup de m’avoir invité ce soir. Je suis tellement honoré et tellement reconnaissant. Et merci pour votre amour et votre soutien au cours des 20 dernières années. Vous êtes ma famille. Je suis si heureux donner toujours une voix ou essayer de [give one to] tous ceux qui ont l’impression d’être réprimés ou rejetés », a déclaré Aguilera.

« C’est ce que j’ai toujours essayé d’apporter [with my music]. Je suis si fier de t’appeler ma famille… tu fais partie de moi, et je suis si heureux de te l’apporter… Nous voulions te faire passer un si bon moment ce soir.

Aguilera a déclaré à People la semaine dernière qu’elle était « fière » que « Beautiful » devienne un hymne pour la communauté LGBTQ.

« J’étais fier de mettre en lumière la communauté LGBTQ+ avec mon clip » Beautiful « , qui met en scène un couple gay, ainsi qu’une femme trans. sont », a-t-elle dit.

« C’était en quelque sorte tabou à l’époque, mais cela représentait quelque chose de si vrai. J’entends encore des histoires sur la façon dont cette vidéo a aidé les gens, et cela signifie tout pour moi. »