Christie’s met aux enchères la collection phénoménale Fabergé de la duchesse Abercorn

Une magnifique collection de pièces Fabergé appartenant à Alexandra Anastasia Hamilton, duchesse d’Abercorn, sera mise aux enchères lors de la vente d’art russe Christie’s à Londres le 7 juin 2021.

La valeur estimée des 18 lots varie de 8 000 à 90 000 livres. La collection a été initiée par le Grand-Duc Mikhaïl Mikhaïlovitch et son épouse Sophia Mehrenberg, comtesse de Torby. Peter Carl Fabergé (1846-1920) est surtout connu pour les œufs de Pâques qu’il a commencé à fabriquer en 1884 pour le tsar et la tsarine de Russie. Après des études dans plusieurs centres européens, il retourne à Saint-Pétersbourg en 1864 et rejoint l’entreprise de son père. En 1872, il a repris l’établissement et est devenu l’orfèvre de la cour du tsar en 1885. Sa réputation internationale a été assurée en 1900 à l’Exposition de Paris et il a commencé à créer des objets pour Edouard VII et d’autres membres de la famille royale européenne. Le succès de l’entreprise se poursuivit jusqu’à la Révolution de 1917 lorsque Fabergé s’enfuit en Suisse.

Voici les quelques éléments de la Collection Fabergé qui seront mis en vente :

L’une des pièces les plus remarquables de la collection est une figurine d’éléphant, portant une tour sur le dos : c’est une allusion à la plus haute distinction nationale du Danemark, l’Ordre de l’éléphant. L’impératrice Maria Feodorovna, née au Danemark, offrait de telles figurines d’éléphants en cadeau à sa famille (estimation : 70 000-90 000 GBP).

Bougeoirs Fabergé

Les couleurs de course Rothschild jaune et bleu ont été déposées par Meyer Rothschild en 1843. Elles ont d’abord été utilisées pour les commandes passées par Léopold de Rothschild, l’un des principaux clients de Fabergé, en 1909. La paire de bougeoirs actuelle, a été achetée par Léopold de Rothschild en décembre 7 1909. Selon Henry Bainbridge, directeur de la première succursale londonienne de Fabergé sur Dover Street, ouverte en 1903 et auteur du tout premier livre sur Carl Fabergé publié en 1949, Léopold de Rothschild offrait souvent à ses amis des pièces Fabergé émaillées dans la famille couleurs de course comme jetons. « Chaque fois qu’il voulait dire « Bonjour! », « Je t’aime! » ou « Ne m’embête plus ! », il mettait simplement un morceau de Fabergé bleu et jaune dans la poche de son ami. (HC Bainbridge, Peter Carl Fabergé, Londres, 1949, p. 83 | estimation : 40 000-60 000 GBP).

Broche Fabergé

La broche actuelle est répertoriée dans le livre du Cabinet de Sa Majesté Impériale avec une valeur de 65 roubles. C’était l’un des objets que l’empereur Nicolas II et son épouse Alexandra Fedorovna ont emportés avec eux lors de leur voyage à Darmstadt en août 1899. Il est possible qu’il s’agisse d’un cadeau de l’empereur au grand-duc Mikhaïl Mikhaïlovitch et à la comtesse de Torby, qui vivaient à Wiesbaden au moment de la visite impériale avant de s’installer définitivement à Londres en 1900 (estimation : 12 000-18 000 GBP).

Alexandra Anastasia Hamilton, duchesse d’Abercorn, est la fille aînée du lieutenant-colonel Harold Phillips et de son épouse Georgina Werner. Des amis et des parents connaissaient la duchesse d’Abercorn sous le nom de « Sasha ». Elle était très engagée dans la philanthropie et en l’honneur de son ancêtre, l’arrière-grand-père de la comtesse de Torby, le célèbre poète russe Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, elle a créé le Prix Pouchkine de littérature et la Fondation Pouchkine.

