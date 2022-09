Christie’s lance ‘Department X’ en baskets de collection, boom du streetwear

Christie’s lance un nouveau département pour capitaliser sur le marché en plein essor des baskets de collection, du streetwear et de l’histoire du sport.

La maison de vente aux enchères a annoncé lundi son département X, donnant aux planches de skate Air Jordans et Supreme leur propre catégorie, aux côtés de l’art impressionniste et moderne et des maîtres anciens. Cette décision est le dernier signe qu’une vague de jeunes collectionneurs redéfinit le monde des objets de collection.

“En regardant le monde des enchères et la façon dont les collectionneurs évoluent et les nouveaux collectionneurs qui arrivent sur le marché, nous avons pensé qu’il s’agissait d’un marché fort et robuste”, a déclaré Caitlin Donovan, responsable des sacs à main, du streetwear et des baskets chez Christie, qui dirigera le département X. “Cela ne fera que se renforcer et c’est pourquoi nous avons pensé qu’il était temps de plonger tête première dans ce nouveau marché.”

Le département X vendra des objets de collection rares à travers la musique, la mode, l’art et l’histoire du sport, mais les baskets et le streetwear feront partie de ses plus grandes catégories. Il organisera des ventes aux enchères en ligne, avec des avant-premières en direct à New York et des expositions de vente privées tout au long de l’année.

Les baskets et les objets de collection sportifs ont explosé en popularité et en valeur ces dernières années. En juin, Christie’s a organisé une vente “Six Rings – Legacy of the GOAT” dédiée à la carrière de la légende du basket-ball Michael Jordan, avec des ventes proches de 1,5 million de dollars. Et Sotheby’s a vendu ce mois-ci le maillot “Last Dance” de Jordan – de son premier match de la finale de la NBA en 1998 – pour 10,1 millions de dollars, établissant un nouveau record pour les souvenirs sportifs.

Une collection de 200 paires de baskets Louis Vuitton et Nike Air Force 1 conçues par le regretté designer Virgil Abloh a été vendue chez Sotheby’s plus tôt cette année pour 25 millions de dollars. C’était plus de huit fois l’estimation, une paire se vendant 350 000 $.

Sotheby’s a lancé sa catégorie streetwear en décembre, avec la plupart des acheteurs entre 20 et 40 ans et 80% des enchérisseurs nouveaux à la maison de vente aux enchères.