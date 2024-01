Christie’s International Real Estate mise entièrement sur le sport et le divertissement

Le réseau mondial basé à Dallas et Austin permettra aux athlètes, aux artistes et autres de trouver plus facilement un logement à travers le monde, avec des agents spécialisés pour répondre à leurs besoins uniques.

@properties Christie’s International Real Estate Austin et Dallas répondent aux demandes régionales en lançant une division de sports et de divertissement basée dans les deux villes, a annoncé la société jeudi.

Jerry Mooty Jr., PDG et directeur de @properties Christie’s International Real Estate Dallas et de @properties Christie’s International Real Estate Austin, a rejoint Christie’s International Real Estate à Dallas en 2021 et a lancé la filiale Austin en septembre 2023. Son oncle est Jerry Jones , propriétaire des Cowboys de Dallas. La filiale d’Austin a été lancée avec le soutien de la famille de Jones.

“Notre nouvelle division se concentre sur la fourniture de services exceptionnels et sur mesure aux athlètes et aux artistes”, a déclaré Jerry Mooty Jr. dans un communiqué. « Nous comprenons les exigences particulières de ce marché de niche et nous nous engageons à offrir des expériences immobilières sans précédent. »

Dallas abrite l’équipe de la NFL, les Cowboys de Dallas, l’équipe de la NBA, les Dallas Mavericks, l’équipe de la LNH, les Stars de Dallas et l’équipe de la MLS, le FC Dallas. Pendant ce temps, Austin attire des musiciens et des artistes du monde entier pour sa scène artistique animée.

Les clients de la nouvelle division bénéficieront des services d’agents possédant une « compréhension approfondie du style de vie et des exigences » des personnes qui travaillent dans les domaines du sport et du divertissement. Chaque agent de la nouvelle division apporte son propre mélange d’expérience immobilière associé à des relations avec l’industrie du sport et/ou du divertissement pour mieux servir ses clients et fournir des solutions adaptées à leurs situations spécifiques.

“Austin et Dallas ont des cultures dynamiques et des marchés immobiliers en plein essor qui en font des emplacements privilégiés pour les particuliers des secteurs du sport et du divertissement”, a déclaré Romeo Manzanilla, directeur et COO de @properties Christie’s International Real Estate à Austin, dans un communiqué. « Notre nouvelle division est parfaitement adaptée pour répondre à leurs besoins spécifiques, en leur offrant intimité, luxe et commodité. »

Sensible aux besoins uniques de ces clients de premier plan, l’entreprise a également mis en place des mesures de confidentialité « rigoureuses ».

«J’ai été impliqué dans le [Dallas] Cowboys et athlètes professionnels depuis 35 ans, je comprends donc vraiment la sensibilité qui accompagne la représentation de ces clients », a déclaré Mooty Jr. “Que cela nous plaise ou non, les gens profitent des situations où leur identité est révélée, il faut donc faire extrêmement attention à qui s’en mêle.”

Le prix de vente médian d’une maison à Austin en décembre était de 523 250 $, en baisse de 0,43 % d’une année sur l’autre, selon nageoire rouge. À Dallas, le prix de vente médian le même mois était de 407 000 $, en hausse. 19,7 pour cent d’une année sur l’autre, selon nageoire rouge.

