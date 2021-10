Christie’s a vendu aux enchères l’art NFT de Gary Vaynerchuk pour 1,2 million de dollars

Le doodle NFT de Vaynerchuk intitulé « Eléphant empathique » a atteint le prix le plus élevé lors de la vente aux enchères de vendredi, pour 412 500 $. Le plus bas s’appelait « Diamond Hands » et s’élevait à 162 500 $.

Depuis le lancement de la série plus tôt cette année, le prix indiqué le plus bas pour un tel jeton reste de 50 000 $.

La collection VeeFriends est composée de 10 255 jetons non fongibles de caractères disponibles à l’achat via la crypto-monnaie ethereum. Chaque jeton comprend un « contrat intelligent » avec des métadonnées que Vaynerchuk peut utiliser pour interagir avec son acheteur. Les détenteurs de jetons auront également un accès exclusif à un événement commercial annuel appelé VeeCon pendant trois ans après l’achat de la NFT. La première VeeCon aura lieu à Minneapolis en mai.

« Cela ressemble à une expérience hors du corps », a déclaré Vaynerchuk à CNBC. « Je me considère comme une personne très créative et artistique, mais c’est bien plus grand que moi. … Cela représente un changement de paradigme et le consommateur est intrigué. »

Les NFT sont un type d’actif numérique créé pour suivre la propriété d’un élément virtuel à l’aide de la technologie blockchain. Ces objets uniques pourraient être des œuvres d’art ou des cartes à collectionner de sport – un marché avec lequel Vaynerchuk s’est familiarisé à l’adolescence, vendant des cartes de baseball pour des milliers de dollars chaque semaine.

« J’ai grandi avec des objets de collection, des antiquités et des cartes de sport », a déclaré Vaynerchuk. « Ma mère et mon père étaient aussi dans ce genre de trucs, et ils auraient été intimidés même en entrant chez Christie’s il y a deux décennies et maintenant leur fils vend des trucs dedans. … C’est le rêve américain. »

L’œuvre originale de VeeFriends a été présentée avec l’ensemble complet de cartes de curiosité et les ensembles 1-3 de blocs d’art organisés dans Christie’s Post-War to Present vente aux enchères en direct à New York. La vente aux enchères renforce l’incursion de Christie’s dans les ventes d’art numérique, qui ont gagné en popularité cette année avec une augmentation de la valeur des monnaies numériques comme l’éther et le bitcoin. Curio Cards, qui est généralement considéré comme le premier objet d’art numérique à collectionner sur la blockchain ethereum, a rapporté 1,2 million de dollars.

Le marché se développe rapidement, certains objets de collection numériques étant vendus pour des millions de dollars. En mars, Christie’s a vendu un NFT de l’artiste Beeple pour plus de 69,3 millions de dollars.