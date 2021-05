Christie vend un vin vieilli dans l’espace qui pourrait rapporter 1 million de dollars

Une bouteille de vin rouge qui a passé plus d’un an dans l’espace pourrait finir par être le vin le plus cher jamais vendu.

Christie’s vend une bouteille de Pétrus 2000 qui a vieilli pendant 14 mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS) avant de revenir sur Terre en janvier. Et les estimations de la maison de vente britannique atteindront finalement un prix « dans la région de 1 million de dollars. «

Cela ferait du millésime vieilli dans l’espace la bouteille de vin la plus chère jamais vendue. (Le record actuel pour une seule bouteille de vin remonte à 2018, lorsque des acheteurs anonymes ont payé 558000 $ pour une bouteille de Romanee-Conti French Burgandy 1945, vendue par Sotheby’s.)

Une bouteille de vin du Château Pétrus, un domaine viticole de la région française de Bordeaux, à partir de l’an 2000 coûte généralement plus de 7000 $, selon Chercheur de vins. Et celui qui achètera le vin vieilli dans l’espace recevra également une bouteille du même millésime de Pétrus 2000 qui a été vieilli sur Terre, afin de comparer les différences de goût des deux.

Une douzaine de bouteilles du Pétrus 2000 ont passé 14 mois à vieillir en apesanteur à bord de l’ISS, en orbite autour de la Terre tout en parcourant 27 000 km / h. Ils ont été placés sur l’ISS par la société de recherche européenne Space Cargo Unlimited dans le but d’étudier les effets du voyage spatial sur le processus de vieillissement du vin.

En mars, un panel d’experts du vin et d’œnologues réunis par l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de Bordeaux a réalisé un test de dégustation des bouteilles de Pétrus 2000 vieillies dans l’espace qui ne sont pas commercialisées. Ils ont comparé les vins vieillis dans l’espace à des bouteilles du même millésime vieilli sur Terre, trouvant des différences distinctes dans le goût, la couleur et l’arôme des vins.

Un panéliste, un correspondant du magazine Decanter nommé Jane Anson, même dit en mars que le vin vieilli dans l’espace avait le goût de vieillir deux à trois ans de plus que le vin vieilli sur Terre.

Les experts ont qualifié le vin vieilli dans l’espace de «génial», selon Christie’s, avec la maison de vente aux enchères écrivant dans un article de blog que certains des panélistes ont déclaré que la saveur du vin vieilli dans l’espace « ressemblait à des pétales de rose, et qu’il sentait le cuir séché ou un feu de camp, et brillait d’un éclat orange brûlé. »

Pendant ce temps, les bouteilles de Pétrus 2000 vieilli sur Terre sont généralement connues pour avoir des notes de dégustation de fumée, de mûres, de cerises, de réglisse et de truffes, selon Wine.com.

Le biologiste spatial Michael Labert a déclaré au site Web euronews cette différence de goût se produit au moins en partie parce qu’une réaction particulière au cours du processus de vieillissement du vin sur Terre, appelée convection, ne se produit pas en apesanteur.

Space Cargo Unlimited, qui a également envoyé des centaines de vignes à raisins de cuve pour le voyage, espère que l’expérience aidera à la recherche sur le processus de maturation du vin, y compris la façon dont le vin et les vignes s’adaptent aux nouvelles conditions. Selon Christie’s, le groupe a constaté que les vignes poussaient en fait plus rapidement dans l’espace que sur Terre, malgré un accès moindre à la lumière et à l’eau.

« Ce sera extrêmement excitant de voir les données sur la façon dont la gravité zéro, les changements de température, l’humidité et les radiations ont affecté le vin au niveau moléculaire », a déclaré Tim Triptree, directeur international du département Wine & Spirits de Christie’s, dans un communiqué. « Et qui sait, ce sera peut-être le début de la viticulture cosmique, ou même d’un merlot martien. »

En effet, Space Cargo Unlimited dit qu’il utilisera le produit de la vente de la bouteille de vin vieillie dans l’espace pour financer de futures missions spatiales et des recherches supplémentaires sur la manière dont les conditions d’apesanteur et de faible gravité affectent l’agriculture et la viticulture (la culture du raisin, en particulier). La société espère découvrir comment cultiver des cépages de vigne plus résistants aux changements climatiques et à d’autres conditions de culture, afin de «réinventer l’avenir de l’agriculture» à un moment où le changement climatique est affectant les conditions de croissance sur Terre.

Le vin sera également livré avec une carafe, des verres et un tire-bouchon fabriqués à partir d’une météorite, le tout présenté dans une malle personnalisée fabriquée à la main par la maison d’art parisienne Les Ateliers Victor qui présente des dessins célestes, y compris un système solaire miniature.