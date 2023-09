Christie laisse la Fed se tirer d’affaire de l’inflation et accuse Trump et Biden

Les Américains, aux prises avec des prix constamment élevés, obtiennent enfin des signes de soulagement alors que l’inflation s’est lentement mais régulièrement refroidie au cours de l’année écoulée – mais ce n’est pas grâce au président Joe Biden, selon le candidat républicain à la présidentielle Chris Christie.

« L’inflation a commencé à reculer, je pense presque exclusivement à cause de [Federal Reserve] politique », a déclaré Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey, mardi lors de l’émission « Last Call » de CNBC.

« Nous ne constatons certainement aucune réduction des dépenses de la part de l’administration Biden, et ils continuent d’imprimer beaucoup d’argent gratuit », a déclaré Christie.

La Fed n’est pas totalement irréprochable, a-t-il déclaré. « Ils ont peut-être attendu trop longtemps pour faire ce qu’ils faisaient en matière de taux et ont donc dû les augmenter beaucoup plus rapidement », a déclaré Christie, « et je serais critique à ce sujet ».

Mais Biden et son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, méritent tous deux la part du lion du blâme en raison de leurs dépenses excessives, a soutenu l’ancien gouverneur.

« En fin de compte, la cause en est Joe Biden et ses dépenses et Donald Trump et ses dépenses pendant son mandat à la Maison Blanche », a déclaré Christie, dont la campagne primaire présidentielle a été agressivement critique à l’égard de Trump.