Christie est sortie. Ses électeurs ne le sont pas. Maintenant, ils ont besoin d’un nouveau candidat en NH : NPR

basculer la légende Charles Krupa/AP

Charles Krupa/AP

Lorsque l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, s’est retiré de la course à l’investiture républicaine la semaine dernière lors d’un événement à la mairie de Windham, dans le New Hampshire, Norm Olsen était présent. Et Olsen savait immédiatement qui obtiendrait son vote.

“C’était très clair : si ce n’était pas lui, ce serait Nikki”, a-t-il déclaré. “Je n’ai donc pas pu y réfléchir très longtemps.”

C’est exactement ce qu’espère l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley. Elle compte sur un grand jour lors des primaires du New Hampshire la semaine prochaine. Mais si elle veut rattraper l’ancien président Donald Trump, elle aura besoin du soutien des électeurs qui soutenaient auparavant Chris Christie.

Des électeurs comme Olsen, qui a organisé une rencontre avec environ 30 personnes pour Christie chez lui à Portsmouth peu avant Noël. Le républicain a apprécié que Christie soit le seul candidat dans la course aux primaires du GOP disposé à dire ce qu’il pensait devoir être dit à propos de Trump.

Le départ de Christie de la course est largement considéré comme une aubaine pour Haley, qui profite du fait que le New Hampshire permet aux électeurs non déclarés de voter à la primaire républicaine. Olsen dit que ses amis qui soutiennent Christie se sont largement tournés vers Haley.

“Eh bien, sur dix personnes que je connais, huit d’entre elles ont été aussi promptes que moi à aller voir Nikki”, a-t-il déclaré. “Et deux d’entre eux n’ont pas encore pris leur décision. Ce sont juste les gens que je connais.”

Olsen a plaisanté en disant qu’il savait qu’il ne s’agissait pas d’une étude scientifique, mais d’une étude plus scientifique. Sondage de l’Université du New Hampshireprise avant que Christie n’abandonne, a révélé que 65 % des électeurs de Christie avaient Haley comme deuxième choix.

Christie n’a clairement soutenu personne lorsqu’il a quitté la course. En fait, il a critiqué Haley pour avoir déclaré que si Trump était le candidat, elle le soutiendrait, même si elle était reconnue coupable d’un crime. Plutôt que de courtiser ouvertement les électeurs de Christie, pendant la campagne électorale, Haley qualifie les primaires du New Hampshire de “course à deux” avec Trump.



basculer la légende Tamara Keith/NPR

Tamara Keith/NPR

Catherine Johnson, résidente de Hanovre, s’est forgé un rôle dans la campagne présidentielle de Chris Christie, qui consistait essentiellement en un accueil de Walmart, mais en des assemblées publiques et des rencontres avec les candidats. Elle était une super bénévole pour l’ancien gouverneur du New Jersey. Alors qu’il parcourait l’État, elle était là avec un accueil amical et elle a le kilométrage de sa voiture pour le prouver.

“Je pense à environ 5 000 depuis octobre”, a estimé Johnson.

Le jour où Christie a annoncé la fin de sa campagne, elle avait déjà conduit environ deux heures et demie. Elle était censée tenir le micro pour la partie questions et réponses de l’événement.

“Et à la toute dernière seconde, ils m’ont fait asseoir”, se souvient-elle.

Il n’y aurait plus de questions et réponses typiques de Christie, ni de Christie en campagne pour tenir tête à Trump – des choses que Christie a faites et qui ont vraiment amené Johnson à croire en lui. Elle est démocrate inscrite et admet que c’est un peu bizarre d’être si dévouée à un candidat républicain. Mais elle a pleuré là, à la mairie.

“Je savais que la campagne allait se terminer le 23 janvier, mais je pensais quand même que j’avais deux semaines”, a-t-elle déclaré.

Comme Johnson, la plupart des partisans avec lesquels NPR a parlé pensaient que Christie abandonnerait après la primaire du New Hampshire.

Dawn Hartnett, chef de projet informatique à Hookset, est une indépendante qui n’a jamais voté pour un républicain au niveau national, mais cela est sur le point de changer. Elle dit qu’elle ne supporte pas le chaos de Trump et après que Christie ait abandonné ses études, elle a assisté à un événement Haley dans un petit magasin près de chez elle.

“Nous devons vraiment retirer Trump du scrutin”, a déclaré Hartnett. “Elle est notre dernière et meilleure chance, mais c’est une très bonne personne pour laquelle voter. Je pense qu’elle ferait un excellent travail.”

Harnett a salué l’accent mis par Haley sur la limitation des mandats et partage ses inquiétudes concernant deux hommes âgés qui s’affronteront en novembre.



basculer la légende Jeongyoon Han/NPR

Jeongyoon Han/NPR

Mais tout le monde n’est pas prêt à s’engager à Haley. Corinne Pryor, ancienne soutien de Christie, a quelques doutes. Pryor est un électeur non déclaré et veut voir si Haley peut tenir tête au parti républicain de Trump comme l’a fait Christie.

“Nikki Haley le disait parfois, mais pas avec autant de mots”, a-t-elle déclaré. “J’avais l’impression que l’atterrissage était un peu plus doux. Il était – Chris Christie – beaucoup plus verbal et direct.”

Mais ce dont elle a vraiment envie – au-delà des sensibilités pragmatiques de Christie – c’est quelqu’un qui soit une vraie modérée et quelqu’un qui rassemble le pays. Elle se demande si Haley peut lui fournir cela.

“Eh bien, elle est… elle est plus au milieu que Trump”, a déclaré Pryor. “Si je dois comparer, cela dépend à qui je la compare, je suppose.”

Quant à Catherine Johnson, super bénévole de Christie, elle troque les événements Christie qu’elle s’assurait de ne jamais manquer contre des événements Haley. Mais en fin de compte, elle ne bougera pas de son vote.

“Je vais voter pour le gouverneur Christie sur une liste écrite pour les primaires démocrates du New Hampshire”, a-t-elle déclaré. “Et puis je vais passer le reste de la journée à conduire tous ceux qui en ont besoin pour se rendre au bureau de vote.”

La première personne qu’elle déposera : son homme de 91 ans…