Christie, espoir du GOP, fait un voyage surprise en Ukraine et rend visite à Zelensky

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a rencontré vendredi le président ukrainien Volodomyr Zelensky lors d’un voyage surprise à Kiev.

Le voyage inopiné a été révélé alors que Christie, un candidat de longue date à l’investiture présidentielle républicaine de 2024, semblait progresser dans l’État primaire clé du New Hampshire, selon un nouveau sondage.

Christie a rencontré Zelenskyy au palais présidentiel, où il a réitéré son soutien à l’augmentation de l’aide américaine à l’Ukraine – un point de vue qui le distingue de certains de ses principaux concurrents du GOP, dont l’ancien président Donald Trump.

« Je suis partisan d’une aide accrue à l’Ukraine, d’une aide plus substantielle à l’Ukraine », a déclaré Christie selon un rapport de pool, ajoutant qu’il voulait « vous aider à gagner la guerre ».

Christie a également visité Moshchun et Bucha, le site d’un massacre russe de civils ukrainiens qui a fortement amplifié la condamnation internationale de l’invasion par Moscou de son voisin européen.

Christie a serré la main du maire de Bucha, Anatoliy Fedoruk, avant de se rendre sur le site d’un enterrement de masse, a rapporté la piscine. La Russie a été accusée de crimes de guerre en lien avec la mort de plus de 1 000 civils dans la ville.

Christie, qui s’est lancé dans la course présidentielle en juin, s’est rapidement imposé comme le républicain anti-Trump le plus agressif en lice. Mais alors que son message a traversé la mêlée, la plupart des sondages nationaux de la course l’ont montré coincé dans les chiffres bas à moyens.

Mais l’ancien gouverneur du New Jersey a concentré sa campagne sur le New Hampshire, et cette stratégie pourrait porter ses fruits – du moins selon un nouveau sondage, qui le place en troisième position dans le Granite State derrière Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Le Institut de ManhattanL’enquête de 704 électeurs primaires probables du New Hampshire, menée le mois dernier, a révélé que 11% de ces répondants ont déclaré qu’ils choisiraient Christie dans la primaire du GOP. C’est juste deux points de pourcentage en dessous de DeSantis, dans la marge d’erreur du sondage de 4 %.

Trente-quatre pour cent des républicains du New Hampshire ont choisi Trump, selon le sondage.

La campagne de Christie’s dit qu’elle l’a qualifié pour participer au premier débat républicain, prévu pour le 23 août à Milwaukee, Wisconsin.