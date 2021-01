Christie Brinkley subit une intervention chirurgicale 26 ans après un accident d’hélicoptère

Christie Brinkley a une nouvelle hanche, et une histoire sauvage qui va avec!

Le 6 janvier, la mannequin a partagé un diaporama de photos d’elle-même traînant sur un bateau et faisant de la plongée avec tuba Instagram. Elle a expliqué que les photos avaient été prises peu de temps après avoir subi une intervention chirurgicale pour remplacer sa hanche à la suite d’un accident effrayant de 1994.

« Nouvel An, New Hip! Oui, c’est un pansement sur ma hanche. Je me suis blessé à la hanche dans un accident d’hélicoptère de ski de fond au sommet d’une montagne à Telluride il y a de nombreuses années. La douleur dans ma hanche s’est aggravée chaque année » a expliqué la star de 66 ans. «Il y a 12 ans, on m’a dit qu’elle devait être remplacée mais l’opération était décourageante! Et j’avais des choses à faire!

Mais la quarantaine a mis un frein à tout plan, j’ai donc décidé de prendre enfin du temps pour moi et de faire quelque chose contre la douleur qui avait progressivement influencé mes décisions. Je voulais être prêt à pouvoir dire oui à l’opportunité. «

le Parcs et loisirs alun a ajouté qu’elle avait été opérée à Thanksgiving et qu’elle «dansait dans ma cuisine le soir du Nouvel An». Quelques jours plus tard, elle a dit qu’elle « avait enfilé de longues nageoires et exploré les récifs coralliens propulsés par ma nouvelle hanche! »