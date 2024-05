Christie Brinkley semble se passer de SOUS-VÊTEMENTS alors qu’elle montre ses fesses tout en faisant réparer sa robe avant le segment Today Show

Christie Brinkley avait l’air d’être devenue commando avant une apparition au Today Show mardi.

Le mannequin de 70 ans a montré une partie de ses fesses apparemment nues dans une paire de photos torrides publiées mardi sur son compte Instagram.

Dans ses clichés, les hanches et les cuisses nues de Christie ont été montrées, ainsi qu’un soupçon de son derrière, alors qu’elle recevait l’aide de deux stylistes après qu’une partie de sa tenue ait été déchirée de manière inattendue avant son segment Today.

L’auteur – qui a récemment partagé une rare photo de famille montrant ses trois enfants – a également écrit un court message dans sa légende, plaisantant en disant que « son équipe me tient en haleine… littéralement ».

Brinkley, qui ne portait aucun sous-vêtement visible lorsqu’elle posait pour ses deux photos ludiques, portait une longue robe noire sur un chemisier blanc.

Sa blonde brillante s’est drapée élégamment sur ses épaules et sa poitrine pendant qu’elle faisait retoucher sa tenue.

Lors de son apparition au Christie’s Today Show, c’était la première fois qu’elle parlait à la télévision de son diagnostic de cancer de la peau.

Le mannequin a déclaré qu’elle avait accompagné l’une de ses filles au rendez-vous de dermatologie, mais pendant qu’elle était là, elle a demandé au médecin de jeter un œil à son visage, c’est à ce moment-là que son cancer a été détecté.

« Je n’avais même pas de contrôle prévu, j’accompagnais ma fille chez le dermatologue », a expliqué Christie.

« J’étais dans la pièce, et il avait sorti cette petite loupe, et il regardait quelques choses qui l’inquiétaient », a déclaré Brinkley.

« Je me suis dit : « Il y a ce petit point juste sur le côté de ma tête, juste ici… Dois-je dire quelque chose ? Ce n’est pas mon rendez-vous. »

« Juste à la toute fin… J’ai dit : « Avant de ranger ça, penses-tu que tu pourrais simplement regarder ça ? »

Le médecin a alors dit : « Nous devons faire une biopsie immédiatement. C’est quelque chose. » Puis la biopsie est revenue [as] cancer », a-t-elle déclaré.

Le mannequin de Sports Illustrated a révélé pour la première fois en mars sur Instagram que les médecins avaient trouvé un carcinome basocellulaire, l’un des types de cancer de la peau les plus courants, sur le côté supérieur gauche de son visage.

Brinkley a parlé de sa peur du cancer de la peau pour la première fois à la télévision depuis son diagnostic

Brinkley a ajouté que les médecins avaient rapidement éliminé le cancer.

« Ils s’en sont occupés et, heureusement, mes cheveux poussent dans cette direction, mais la cicatrice est à peine visible », a-t-elle déclaré.

Selon l’American Cancer Society, le carcinome basocellulaire est un type de cancer de la peau qui commence dans les cellules basales, situées à l’extérieur de la peau.

Généralement, les carcinomes basocellulaires se développent dans des parties de la peau souvent exposées au soleil, notamment le visage. Ils ont tendance à croître lentement et ne se propagent pas souvent à d’autres parties du corps.

Le mannequin a ensuite conseillé aux téléspectateurs de porter de la crème solaire et des chapeaux chaque fois qu’ils s’exposent au soleil.

Au moment où Christie a révélé son diagnostic, elle a également partagé trois photos prises avant et après l’ablation de son carcinome.

Elle a écrit un long message dans lequel elle révélait que son équipe médicale avait détecté son cancer « tôt ».

Brinkley a plaisanté en disant que ses médecins m’avaient recousu à la perfection comme [an] haute couture Dior.’

Le mannequin a ensuite expliqué comment elle prendrait des mesures préventives pour se protéger contre le cancer de la peau à l’avenir.

L’écrivain gardait un mouchoir à pois dans sa poche gauche. Elle a ajouté un peu de couleur à son look avec une paire de talons hauts rouge vif.

Les beaux cheveux blonds de Brinkley contrastaient parfaitement avec ses vêtements d’extérieur sombres

«Je vais appliquer mon SPF 30, en réappliquerai si nécessaire, en portant des manches longues et un chapeau à larges bords.» Et faire régulièrement des bilans corporels complets… c’est un MUST », a-t-elle écrit.

Elle a conseillé à ses abonnés de « porter chance en prenant ce rendez-vous de contrôle aujourd’hui ».

La star a conclu son message en écrivant : « Enduisez-vous mes amis ! »

