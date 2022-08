Christie Brinkley revient sur le tournage de SI Swimsuit 2017 avec ses filles: “Tout le monde devient un peu précaire”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Christie Brinkley a fait sensation en 2017 quand, à 63 ans, elle a posé aux côtés de ses filles, Alexa Ray Joel et Sailor Brinkley Cook, pour Sports Illustrated Swimsuit.

Ce n’était pas la première fois pour le mannequin, qui a couvert le magazine pour la première fois en 1979, puis a établi un record en décrochant les couvertures pendant les deux années suivantes. Mais cette fois, la star avait des doutes.

Brinkley a déclaré au numéro d’août/septembre 2022 de Long Island Woman que l’opportunité “s’est présentée soudainement”.

“Je n’étais pas vraiment sûr de vouloir le faire”, a admis l’homme de 68 ans au point de vente. “Mais je voulais vraiment que mes filles vivent cette expérience, alors nous avons dit OK.”

Le tournage a eu lieu dans leur maison familiale aux îles Turques et Caïques. Alors que Brinkley a mené une carrière réussie sous les projecteurs, elle a toujours fait face à des insécurités en se posant une fois de plus en bikini.

“À la seconde où vous commencez à penser à être dans” Sports Illustrated “, vous commencez à penser:” Oh, est-ce qu’on s’empile? “”, A expliqué Brinkley. “Tout le monde devient un peu insécurisé. C’était assez intéressant pour tout le monde d’être ensemble là-bas et de régler en quelque sorte leurs insécurités et de les faire connaître.”

“Mes filles ont toutes les deux eu des peurs différentes après avoir grandi devant l’examen minutieux de la presse, donc je pense que c’était chargé d’un peu d’anxiété”, a-t-elle poursuivi. “Mais c’était cathartique, je pense. Tout le monde a apprécié le moment et vécu cette expérience ensemble.”

Brinkley a noté qu’avoir une vision positive de la vie a été essentiel au fil des ans.

“J’ai toujours été de l’école de” Vous devez juste être reconnaissant pour tout ce que vous avez. Vous avez deux bras, deux jambes, deux yeux “”, a-t-elle déclaré. “C’est idiot de stresser pour quoi que ce soit d’autre. Soyez reconnaissant. Et si c’est cinq livres de plus, c’est vous et tout va bien.”

Ces jours-ci, Brinkley est reconnaissant que l’industrie du mannequinat soit devenue plus inclusive au fil des ans.

“La plus belle chose à propos de cette industrie de la beauté est que ses bras sont grands ouverts pour s’assurer qu’ils embrassent et célèbrent toutes les tailles, formes, âges, races”, a-t-elle déclaré. “Et qu’ils se voient et se retrouvent sur les pages et se sentent bien dans leur peau.”

Bien que ce soit “un grand mouvement”, Brinkley a déclaré qu’il y avait encore du travail à faire.

“J’aimerais quand même voir plus de femmes de mon âge dans les magazines parce que les femmes me disent tout le temps sur mon compte Instagram : ‘Je suis tellement contente quand je vois ta tenue complète. Parce que parfois je ne sais pas ce qu’il est bon de porter. ,'” dit-elle. “Et j’essaie de donner aux gens le message que, si vous vous sentez bien dedans, alors ça va.”

En avril 2021, Brinkley a déclaré à Fox News Digital qu’elle espérait que ses derniers clichés de maillot de bain, qui deviennent souvent viraux, inspireront d’autres femmes à se célébrer, quel que soit leur âge.

“Je poste ces photos parce que j’entends tout le temps des femmes de mon âge dire : ‘Merci d’avoir changé la façon dont les gens pensent aux chiffres'”, a déclaré Brinkley à l’époque. “À l’époque, les chiffres représentaient quelque chose. Je me souviens que les gens pensaient qu’après 30 ans, vous ne devriez jamais porter vos cheveux au-delà de vos épaules ou votre ourlet nécessaire pour planer vos rotules.”

“J’ai toujours trouvé ces règles si restrictives”, a-t-elle déclaré. “Tout le monde est différent, tout le monde est unique. Mais c’est comme dire à une gymnaste qu’elle ne peut pas faire de sauts périlleux passé un certain âge. Cela n’a aucun sens. Si vous avez de belles jambes, montrez-leur. S’il y a quelque chose en vous que vous avez vraiment aime, fête ça. Ne te laisse pas contrôler par ces chiffres.

À l’époque, Brinkley a déclaré qu’elle ne se voyait plus poser pour SI Swimsuit.

“Hmm, j’en doute,” dit-elle. “J’ai l’impression d’avoir été là, d’avoir fait ça. Je pense que quand je remettrai mon maillot de bain, je veux aussi avoir un tuba et plonger, voir les poissons.”