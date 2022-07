Christie Brinkley porte un maillot de bain violet plongeant au bord de la piscine : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AWNewYork/Shutterstock

Christie Brinkley, 68 ans, est toujours l’un des plus beaux mannequins du secteur. L’ancien Maillot de bain Sports Illustrated modèle a montré son corps de bikini dans CETTE PHOTO d’un tournage pour Vie sociale couverture du magazine de juillet 2022. Christie s’est assise à côté de sa piscine et a bercé un maillot de bain violet plongeant qui mettait en valeur son corps incroyable.

La mère de Marin Brinkley portait également une couverture blanche et un foulard coloré pour la séance photo. Christie portait un collier vert émeraude et laissait ses magnifiques cheveux blonds tomber d’un côté pour atteindre sa poitrine. Elle avait juste une touche de maquillage, y compris du rouge à lèvres rose clair et du fard à paupières foncé.

Christie a légendé sa photo, “Ta Ta pour l’instant!” Sur la photo de couverture du tournage, que Christie a également documentée sur Instagram, le superbe mannequin portait un maillot de bain une pièce noir et confortablement allongé sur une chaise au bord de la piscine. Elle tenait une boisson alcoolisée à la main et sourit vivement à la caméra.

Dans son entretien avec Vie sociale, Christie a été interrogée sur sa vie amoureuse et a déclaré qu’elle ne téléchargerait “jamais” d’applications de rencontres. “Ma vie amoureuse est que j’aime la vie”, a déclaré Christie, qui a été mariée à quatre hommes différents, dont un musicien Billy Joel et architecte Pierre Cook. “L’amour de ma vie est ma vie. J’aime ma vie et si un autre type d’amour dérive bien, et sinon bien”, a-t-elle ajouté.

Quant aux conseils relationnels qu’elle donne à ses enfants, dont sa fille Alexa Ray Joël, Christie a déclaré: «Je leur dis que vous avez besoin de rire et de confiance. Le type de confiance que vous ne pouvez avoir qu’avec quelqu’un qui est prêt à traverser les hauts et les bas avec vous. Tu dois avoir l’amour. Gros bisous.”