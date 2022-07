Christie Brinkley dit qu’elle n’utilisera “jamais” des applications de rencontres pour trouver l’amour : “L’amour de ma vie est ma vie”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Christie Brinkley n’a aucun plan pour balayer vers la droite ou vers la gauche.

Le mannequin Sports Illustrated Swimsuit, qui fait la couverture du numéro de juillet 2022 du magazine Social Life, a déclaré à la rédactrice en chef Devorah Rose qu’elle ne se voyait pas télécharger des applications de rencontres pour retrouver l’amour.

“Non, jamais”, a révélé l’homme de 68 ans.

En décembre 2020, un représentant du fondateur de Bellissima Prosecco a déclaré au magazine People qu’elle et le chanteur John Mellencamp s’étaient séparés après un an de fréquentation. Cependant, aujourd’hui, Brinkley était timide lorsqu’il s’agissait de parler de sa vie amoureuse.

“Ma vie amoureuse, c’est que j’aime la vie”, a-t-elle taquiné le point de vente. “L’amour de ma vie est ma vie.”

Cependant, Brinkley n’a pas tardé à partager avec quelle belle célébrité elle voudrait être coincée sur une île déserte.

“Eh bien, Bear Grylls parce qu’il prendrait bien soin de nous”, a répondu Brinkley.

La star a également décrit son idée d’un rendez-vous parfait.

“Prends-moi pour une voile”, a-t-elle lancé, ajoutant que son mec idéal “aurait un grand sens de l’humour et une joie de vivre”.

Ces jours-ci, Brinkley donne joyeusement des conseils d’amour à ses trois enfants.

“Je leur dis que vous avez besoin de rire et de confiance”, a-t-elle expliqué. “Le type de confiance que vous ne pouvez avoir qu’avec quelqu’un qui est prêt à traverser les hauts et les bas avec vous. Et bien sûr, la romance !”

Selon le point de vente, Brinkley s’est occupée de se concentrer sur elle-même pour être à la fois belle et se sentir mieux. Elle a remercié son Total Gym de l’avoir aidée à rester engagée dans un programme d’entraînement quotidien. Brinkley a insisté sur le fait qu’elle l’utilisait tous les jours depuis 20 ans avant de faire du vélo, de jouer au tennis ou de pagayer en kayak.

“Vous devez continuer à bouger”, a déclaré Brinkley. “J’ai l’impression que si je ne bouge pas, je rouille. Lorsque je fais de l’exercice, cela me réveille, me garde alerte et me donne de l’énergie. Il est de plus en plus important à mesure que vous vieillissez de continuer à bouger, à vous allonger et à vous renforcer.”

“… Parfois, lorsque vous vous sentez déprimé ou seul, si vous vous promenez dans la nature, vous réalisez que vous n’êtes pas seul”, a-t-elle également partagé. “Vous pouvez être soutenu et soutenu par la nature et tous les miracles que vous y trouvez. Tant de fois, pendant les moments difficiles de ma vie… Je pourrais presque pleurer en pensant à quel point je me suis senti réconforté par la nature. Dans la nature, il y a une longue liste de choses pour lesquelles être reconnaissant.”

Brinkley est devenu célèbre dans les années 70 en tant que mannequin recherché. Au fil des ans, elle a été célébrée pour son apparence juvénile.

En 2021, Brinkley a parlé à Fox News Digital de la viralité de ses clichés de maillot de bain sur les réseaux sociaux.

“Je poste ces photos parce que j’entends tout le temps des femmes de mon âge dire : ‘Merci d’avoir changé la façon dont les gens pensent aux chiffres'”, avait-elle expliqué à l’époque. “À l’époque, les chiffres représentaient quelque chose. Je me souviens que les gens pensaient qu’après 30 ans, vous ne devriez jamais porter vos cheveux au-delà de vos épaules ou votre ourlet nécessaire pour planer vos rotules.”

“J’ai toujours trouvé ces règles si restrictives”, a poursuivi Brinkley. “Tout le monde est différent, tout le monde est unique. Mais c’est comme dire à une gymnaste qu’elle ne peut pas faire de sauts périlleux passé un certain âge. Cela n’a aucun sens. Si vous avez de belles jambes, montrez-leur. S’il y a quelque chose en vous que vous avez vraiment aime, fête ça. Ne te laisse pas contrôler par ces chiffres.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se voyait à nouveau apparaître dans SI Swimsuit, Brinkley a répondu: “Hmm, j’en doute.”

“J’ai l’impression d’avoir été là, d’avoir fait ça”, a-t-elle déclaré. “Je pense que lorsque je remettrai mon maillot de bain, je veux aussi avoir un tuba et plonger, voir les poissons.”