Christie Brinkley a failli ne pas poser la question qui a conduit à son diagnostic de cancer de la peau

Quelques mois après que Christie Brinkley a révélé son diagnostic de cancer de la peau, le mannequin de 70 ans parle du moment surprenant où elle l’a découvert.

Au cours de l’épisode de « Today » de mardi, Brinkley a révélé qu’elle « n’était même pas prévue pour un examen » au moment où son cancer a été découvert et n’a presque pas posé de questions sur l’inquiétude qui a conduit à son diagnostic.

« J’accompagnais ma fille chez le dermatologue, et j’étais dans la chambre, et [the doctor] » J’ai sorti cette petite loupe et il regarde quelques choses qui l’inquiétaient « , a déclaré Brinkley. » J’ai pensé : » Il y a cette petite tache juste sur le côté de ma tête, juste ici… Dois-je dis n’importe quoi? Ce n’est pas mon rendez-vous.' »

LE SUPERMODEL CHRISTIE BRINKLEY A 70 ANS AVEC DES PLANS POUR « MANGER, PRIER, AIMER »

« Puis tout à la fin, alors qu’il rangeait son petit truc, j’ai dit : ‘Avant de ranger ça, pensez-vous que vous pourriez simplement regarder ça ?' », a demandé Brinkley au médecin. « Il a regardé et il a dit : ‘Nous devons faire une biopsie immédiatement. C’est quelque chose.’ Ensuite, la biopsie s’est révélée être un cancer. »

« Ils s’en sont occupés et, heureusement, mes cheveux poussent dans cette direction, mais la cicatrice est à peine visible », a-t-elle déclaré en faisant référence à son opération.

La mère de trois enfants a annoncé son diagnostic pour la première fois en mars en partageant une série de photos de ses cicatrices chirurgicales sur les réseaux sociaux.

« La bonne nouvelle pour moi est que nous avons détecté le carcinome basocellulaire très tôt », a-t-elle écrit en partie. « Et j’ai eu d’excellents médecins qui ont enlevé le cancer et m’ont recousu à la perfection comme un Dior haute couture… »

Brinkley a partagé avec ses abonnés Instagram qu’elle apporterait des changements à son mode de vie maintenant qu’elle a reçu son diagnostic.

« La bonne nouvelle pour vous, c’est que tout cela peut être évité en étant assidu avec votre protection solaire ! » elle a écrit. « Je suis devenu sérieux un peu tard, alors maintenant, pour cette vieille sirène/jardinière, je vais appliquer mon SPF 30, en réappliquer si nécessaire, en portant des manches longues et un chapeau à larges bords. Et en faisant régulièrement des contrôles complets du corps… c’est-à-dire un indispensable ! »

« Le Docteur regardait chaque tache de rousseur avec une loupe… ce n’était pas mon rendez-vous donc je n’allais rien dire mais à la TOUTE fin, j’ai demandé s’il pouvait juste regarder un petit point minuscule que je pouvais sentir comme je l’avais fait. appliqué mon fond de teint », a écrit Brinkley. « Il a jeté un coup d’œil et a immédiatement su qu’il fallait une biopsie ! Il l’a fait sur-le-champ ! Alors portez-vous chance en prenant ce rendez-vous de contrôle aujourd’hui. Et badigeonnez mes amis ! »

Avant son anniversaire marquant en mars, Brinkley a déclaré au magazine People qu’elle attend avec impatience la prochaine décennie et qu’elle a beaucoup de choses à cocher sur sa liste de choses à faire.

« Je dois encore voir l’Inde », a-t-elle partagé. « Je ne suis jamais allé à Tahiti ou en Thaïlande. Je veux aussi aller à Bali. Je dois manger, prier, aimer. »

Brinkley a déclaré au média qu’elle approchait des 70 ans « avec beaucoup de respect et d’émotion ». Elle a expliqué qu’elle se sentait comme lorsqu’elle avait 50 ans, affirmant que les deux anniversaires sont « un moment où l’on regarde à la fois en arrière et en avant ».

« Le grand 7-0 en est un autre [ages] c’est là-haut, en blocs géants qui surplombent », a-t-elle déclaré. « À 62 ans, vous commencez à penser: ‘Eh bien, je suis presque 70.’ Cela a jeté une ombre sur toute cette décennie. »