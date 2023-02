Christie Brinkley, 68 ans, montre un corps de bikini « sexy » en maillot de bain rouge chaud pour la Saint-Valentin

Le top model Christie Brinkley fait monter la température avec un bikini grésillant.

La femme de 68 ans s’est rendue sur Instagram mardi pour partager l’amour le jour de la Saint-Valentin, et cela comprenait l’affichage de son physique en forme à la plage.

“J’espère que tout le monde ressent l’AMOUR !!” Brinkley a déclaré sur son message sur les réseaux sociaux avec un emoji au cœur rouge.

CHRISTIE BRINKLEY, 68 ANS, AFFICHE SES JEUNES JAMBES AUX TURQUES ET CAÏQUES : « QUE 2023 SOIT PLEIN DE JOURS HEUREUX »

L’ancien mannequin de Sports Illustrated a montré son corps tonique dans un bikini rouge deux pièces avec une couverture rouge et blanche. Brinkley a complété son look avec un chapeau de cowboy en paille. Sur une photo, on la voit sourire, posant avec ses mains en forme de cœur.

Elle a également inclus une vidéo dans son message, montrant “Happy Valentine’s Day!” avec un cœur épelé dans le sable.

Sa fille mini-moi, Sailor Brinkley Cook, a commenté le post de sa mère, la qualifiant de “sexy”.

L’ACTRICE ‘NATIONAL LAMPOON’S VACATION’ CHRISTIE BRINKLEY RÉVÈLE SI ELLE SERAIT PRÊTE À FAIRE UN AUTRE FILM

Alors que son fils, Jack Brinkley Cook, 27 ans, a ajouté “Je t’aime tellement !” Brinkley a répondu en écrivant: “Je t’aime plus mon Sonshine !!”

D’autres fans de Brinkley ont souligné qu’elle était une “maman sexy”.

Dans ses derniers messages, Brinkley semblait être dans sa villa en bord de mer à Turks & Caicos nommée Lucky House.

Alors qu’elle profitait du soleil, elle a partagé quelques conseils de santé pour rester hydratée avec ses plus de 800 000 abonnés.

“7 avantages de l’eau de coco… Bonne source de plusieurs nutriments… Peut avoir des propriétés antioxydantes…”, a déclaré Brinkley en partie.

La bombe blonde a récemment célébré son 69e anniversaire avec sa famille proche et ses amis.

Brinkley partage deux enfants avec son ex-mari Peter Cook. Le couple s’est marié de 1996 à 2008. Le couple s’est séparé après que Brinkley eut appris la prétendue liaison de Cook avec son assistant de 19 ans.

Brinkley a obtenu la garde des enfants dans le règlement du divorce, tandis que Cook a remporté 2,1 millions de dollars.

Elle a également une fille de 37 ans nommée Alexa Ray Joel avec l’auteur-compositeur-interprète Billy Joel.