Christie Brinkley, 68 ans, affiche ses jambes juvéniles aux îles Turques et Caïques: “Que 2023 soit plein de jours heureux”

Christie Brinkley a gagné le pied marin.

Le modèle vétéran de Sports Illustrated Swimsuit s’est rendu sur Instagram mercredi et a téléchargé une photo d’elle-même posant sur un bateau aux îles Turques et Caïques. L’étoile est vue rayonnante alors qu’elle absorbe le soleil tout en affichant fièrement ses longues tiges maigres. La cover girl portait un maillot de bain rose vif, une couverture à imprimé cachemire et un chapeau de paille coloré pour protéger sa peau des rayons de soleil féroces.

“Bonne année de Turks & Caicos !” la mère de trois enfants a sous-titré la série de clichés grésillants. “Que 2023 soit pleine de jours heureux du lever au coucher du soleil !”

Brinkley a également encouragé ses 816K abonnés à se connecter à QVC pour sa prochaine apparition pour brancher Bellissima, sa marque de prosecco à base de raisins biologiques.

La bombe blonde est connue pour échapper aux mois d’hiver en se rendant dans sa résidence en bord de mer dans les Caraïbes. Elle possède également une maison dans les Hamptons, à New York.

Brinkley est apparue dans SI Swimsuit huit fois entre 1975 et 2004. Elle a fait trois couvertures consécutives en 1979, 1980 et 1981. Puis en 2017, elle est apparue dans le magazine à 63 ans aux côtés de ses filles Sailor Brinkley-Cook et Alexa Ray Joel. Les femmes ont posé sur les plages de Turks and Caicos.

En 2019, Brinkley a parlé à Fox News Digital de la clé pour se sentir bien en bikini – peu importe l’âge.

“Je pense que je me sens plus en confiance quand je sais que je suis bien avec moi-même”, avait-elle déclaré à l’époque. “Quand je sais que je mange bien et que je fais de l’exercice. Cela me fait juste du bien. Je pense que c’est une valeur réelle de prendre soin de soi. Nous savons tous que nous en faisons plus lors d’une bonne journée de coiffure. Nous le faisons tout simplement! Et je pense que c’est la même chose avec prendre soin de votre peau, votre alimentation, votre exercice.”

“Quand vous vous sentez mieux, vous avez l’air mieux, mais vous vous sentez aussi plus énergique et confiant”, a expliqué Brinkley. “Ce sont vraiment les résultats qui me permettent de continuer. Je veux cette bonne énergie. Je veux être capable de faire les choses quand elles se présentent. Si des amis appellent et disent : ‘On veut aller skier ce week-end, tu veux venir ?’ Je veux pouvoir dire oui. Et je ne veux pas être celle qui est assise à côté du feu. Je veux être celle qui est à la montagne. C’est l’avantage de toujours prendre bien soin de soi.

Brinkley a également décrit à quel point il est essentiel de toujours rester en mouvement.

“J’ai toujours aimé le sport et faire des choses à l’extérieur”, a déclaré Brinkley. “Qu’il s’agisse de courir autour du court de tennis, de faire du stand-up paddle, du ski, du kayak, du vélo, des sentiers de montagne, j’adore être actif et faire des choses. C’est tellement important de continuer à bouger tous les jours, surtout à mon âge maintenant. Mon ennemi est C’est une grave erreur pour les gens de penser qu’ils doivent s’asseoir. C’est la pire chose que vous puissiez faire. Vous devez vous rendre chez un kinésithérapeute, comprendre ce qui cause ces douleurs, renforcer vos muscles et continuer. “